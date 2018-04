Le projet d’usine actuellement étudié par l’État du Wisconsin est proposé par la firme taïwanaise Foxconn qui compte y fabriquer des écrans à cristaux liquides.

Le vaste complexe industriel serait érigé sur les rives de la Root River, aux limites de la ville de Racine, tout juste à l’extérieur de la zone du bassin des Grands Lacs.

Selon les estimations, le complexe industriel nécessiterait le pompage de près de 22 millions de litres d’eau par jour.

Des pertes d'eau importantes anticipées

Selon les promoteurs du projet, la majorité de l’eau utilisée serait traitée avant d’être retournée à la rivière. Or, les évaluations des environnementalistes font plutôt état de pertes d’eau importantes.

« Près de 40 % de l'eau qui serait pompée chaque jour dans le lac Michigan ne pourrait pas être retournée au lac en raison des pertes par évaporation », a expliqué Ezra Meyer, spécialiste des ressources en eau du groupe environnemental Clean Wisconsin à l’émission The Current, sur les ondes de la radio de CBC.

Un projet très attendu au Wisconsin

Des travailleuses chinoises dans une usine de la multinationale Foxconn dans la province du Guangdong. Photo : Reuters/Bobby Yip

Mais en dépit de ces risques, le vaste projet d’une valeur de 10 milliards de dollars qui doit fournir de l’emploi à plus de 10 000 travailleurs de la construction et à 13 000 employés par la suite est très attendu et espéré dans cette région en déclin industriel.

Selon le maire de Racine, Cory Mason, ce projet constitue la plus grande nouvelle économique pour sa communauté depuis un demi-siècle.

Vers un nouveau boom industriel?

Une raffinerie de la pétrolière BP sur les rives du lac Michigan, en Indiana. Photo : Reuters/John Gress

Or, pour Ezra Meyer, la construction de cette méga-usine, si elle est autorisée par les autorités environnementales du Wisconsin, pourrait marquer le début d'un nouvel essor manufacturier sur les rives des Grands Lacs.

Un essor qui, craint-il, reposerait essentiellement sur le pompage quotidien de quantités énormes d’eau dans les Grands Lacs, compromettant l’équilibre écologique de tout l’écosystème ainsi que les traités signés entre le Canada et les États-Unis sur l’utilisation de l’eau et le maintien du niveau des Grands Lacs.

En violation des traités avec le Canada

Des chercheurs font des tests de pollution sur le lac Ontario, au large de Toronto. Photo : Radio-Canada/Nicolas Pham/Radio-Canada

Ce traité connu sous le nom de Pacte des Grands Lacs implique les États de l’Illinois, de l’Indiana, du Michigan, du Minnesota, de New York, de l’Ohio, de la Pennsylvanie, du Wisconsin ainsi que le Québec et l’Ontario.

Or, le Pacte qui régit de façon stricte l’utilisation de l’eau des Grands Lacs par les communautés riveraines a été conçu précisément dans le but de protéger les cinq plans d’eau contre ce genre de détournement industriel d’eau à grande échelle.

Selon Bob Standford, titulaire de la chaire EPCOR sur l'eau et la sécurité climatique à l'Institut de l'eau, de l'environnement et de la santé de l'Université des Nations Unies, les Canadiens devraient s’inquiéter de l’impact écologique de l’implantation de telles usines sur les rives des Grands Lacs.

« Bien que le Canada semble jouir d'une abondance de ressources en eau, l'approvisionnement n'est pas illimité et doit être protégé », rappelle l’expert.

Ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne vous retrouviez avec une tension sérieuse, sinon un conflit, à propos de l'eau. Bob Standford, titulaire de la chaire EPCOR sur l'eau et la sécurité climatique à l'Institut de l'eau, de l'environnement et de la santé de l'Université des Nations Unies

Les relations canado-américaines en jeu

Selon Bob Standford, les relations entre le Canada et les États-Unis sont entrées depuis un moment dans une phase où rien n’est acquis, pas même les ententes du passé.

« Nous sommes actuellement dans une période où les relations historiquement exemplaires entre le Canada et les États-Unis au sujet des eaux partagées pourraient régresser plutôt que d'aller de l'avant », estime-t-il.

En mai 2017, le président américain Donald Trump a notamment fait part au Congrès de son intention d'annuler le financement annuel de 300 millions de dollars que le gouvernement fédéral des États-Unis accorde à des programmes de protection des Grands Lacs.

Le reste du monde « donnerait ses dents pour avoir l'héritage des relations coopératives que le Canada et les États-Unis négligent de développer », poursuit l’expert de l’Université des Nations unies.

Mais avant de faire pression sur les Américains, le Canada a du travail à faire, explique Bob Standford qui rappelle que lorsque le gouvernement fédéral a cédé le contrôle de l'eau aux provinces et aux territoires, le Canada s'est retrouvé avec 13 systèmes différents de gestion de l'eau.

« Chacun de ces systèmes répondant à des intérêts locaux, l’ensemble n’aboutit pas toujours à des décisions qui servent le bien commun. », estime M. Standford.