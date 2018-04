Le syndicat affirme qu'il tente quand même de parvenir à une entente négociée pour éviter une interruption de service. Les pourparlers avec l'entreprise reprendront en matinée, mercredi.

Cependant, si les parties n'arrivent pas à s'entendre, plus de 3000 conducteurs et mécaniciens de locomotive pourront exercer leur droit de grève samedi prochain à 0h01, heure de l'Est.

Le syndicat reproche à la compagnie ferroviaire de se livrer à du harcèlement et à de l'intimidation systématique de ses employés et de faire travailler les équipes de train bien au-delà de leur point d'épuisement.

Si un arrêt de travail devait survenir, il s'agirait d'un troisième en six ans.

Samedi dernier, le Canadien Pacifique a reconnu qu'un écart important subsistait entre ses attentes et celles du syndicat des Teamsters et de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité.

La compagnie signale qu'un arrêt de travail des employés membres de ces deux syndicats aurait de lourdes conséquences sur sa capacité à continuer d'offrir un service sécuritaire et efficace de trains de banlieue et de transport des marchandises et des passagers.

Le RTM a indiqué à Radio-Canada que la possible grève des employés du CP pourrait paralyser le transport pour les lignes Saint-Jérôme, Vaudreuil et Candiac. Les trains ne sont plus conduits par des employés du CP, mais ces syndiqués travaillent notamment aux passages à niveau et à la signalisation.

Les Teamsters comptent plus de 10 000 membres au Canada dans l'industrie ferroviaire.