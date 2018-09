Gonzague Drapeau, à l'origine professeur de français et de mathématique au secondaire, a construit un véritable petit empire régional. Né le 20 juillet 1946, il a pris goût aux affaires en partie grâce à sa mère.

Ma mère avait peu d'instruction, mais aimait beaucoup les affaires. Alors j'ai commencé ça avec ma sœur dans les années 1982-1983, tranquillement, tout en enseignant , avait-il confié dans une entrevue accordée à Radio-Canada.

Ses débuts sont très modestes. Avec sa sœur, il achète, à Rimouski, une première maison qu'il rénove puis revend. C'est ainsi qu'il a lancé son entreprise.

C'est l'entreprise de Gonzague Drapeau, le Groupe Drapeau, qui a entre autres développé le secteur du Havre St-Germain. Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

Aujourd'hui, le Groupe Drapeau est surtout connu pour son vaste parc immobilier comptant à la fois des immeubles commerciaux et résidentiels. Son entreprise a changé le visage de Rimouski en construisant des complexes résidentiels comme Le Havre St-Germain, en bordure du fleuve, ou L'Allée des grands ormes, près de l'Université du Québec à Rimouski.

Régionaliste, grand visionnaire, humain et rassembleur, Gonzague avait à cœur la réussite de ses entreprises et le dépassement de ses employés , indique son fils Dominic Drapeau.

Des actifs diversifiés

Au fil du temps, l'entreprise de Gonzague Drapeau se diversifie et ajoute à ses actifs une compagnie de construction, deux hôtels, deux restaurants, une résidence pour personnes âgées, un fabricant de remorques et même un commerce de caravanes.

Ces dernières années, l'entreprise s'est également portée acquéreur du groupe Deloupe dans la Beauce et de Trinord à Sept-Îles, qui fera finalement faillite.

J'ai beaucoup de monde autour de moi, du bon personnel. Il y a beaucoup de compétences autour de moi, ce qui fait qu'on peut se permettre d'aller dans d'autres domaines parce que de la gestion, c'est de la gestion. Gonzague Drapeau

Le Groupe Drapeau emploie 600 personnes, principalement à Rimouski. Photo : Radio-Canada

Le Groupe Drapeau emploie aujourd'hui plus de 600 personnes, principalement à Rimouski. Malgré son succès, Gonzague Drapeau est demeuré un homme modeste et accessible, qui déléguait beaucoup à ses collaborateurs.

Moi, j'apprends tous les jours. Je suis ouvert et je peux changer d'idée trois fois dans la même journée, je n'ai aucun problème avec ça. Si à la fin, c'est la meilleure décision, ça ne me dérange pas de m'être trompé les deux premières fois , disait l'homme d'affaires.

Pour lui, les affaires étaient justement une question de passion.

J'aime ça, ce n'est pas compliqué! J'aime ce que je fais et quand je me lève le matin, personne ne me force. Je ne me lève pas de reculons. Je fais ça avec plaisir et quand je suis fatigué... je m'en vais!

Gonzague Drapeau laisse dans le deuil sa conjointe Francine Deschênes, son fils Dominic Drapeau (Genevieve Dionne) et ses deux petits-fils Mathis et Philippe.

Les funérailles auront lieu samedi prochain, le 15 septembre. Les détails seront divulgués sous peu par la famille.





D'après les informations de Paul Huot