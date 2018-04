Le CSAP règle actuellement les derniers détails d'une entente avec la Halifax Grammar School qui lui louera pendant trois ans, initialement, une école située au 5750, rue Atlantic.

Cette école accueillera des élèves de la maternelle à la sixième année ainsi qu’un programme de prématernelle. Le CSAP estime à environ 250 le nombre d'enfants qui fréquenteront l'établissement, au début.

« J’en suis ravie », affirme Caroline Arsenault, fondatrice du comité d’action pour une nouvelle école du CSAP à Halifax.

« Quand on a reçu cette nouvelle hier, ç’a été une très, très bonne nouvelle pour moi personnellement et pour toute la communauté parce que c’est une option qui nous donne une réponse immédiatement, explique Caroline Arsenault. On sait que notre problème de surpopulation à l’École Beaubassin, ça fait longtemps qu’on est rendu au point de crise. C’était un peu difficile de voir quand on aurait une solution, mais là on sait que c’est à partir de septembre 2018. »

Caroline Arsenault, du Comité d’action pour une école du CSAP au centre-ville d’Halifax. Photo : Twitter/Caroline Arsenault

Une école louée

Les voeux du comité d’action ne sont tout de même pas complètement exaucés. Il aurait préféré que l’édifice soit une propriété publique.

« Là, on sait que l’emplacement où on aura une école à partir du mois de septembre, c’est effectivement qu’on loue un bâtiment qui a servi jusqu’à maintenant d’école élémentaire. Mais ce n’est pas une école qui appartient au ministère de l’Éducation. Il ne fait que la louer. Donc, ça nous prend toujours la solution permanente pour un site à Halifax », souligne Caroline Arsenault.

Le directeur général du CSAP, Michel Comeau, précise que le but ultime du conseil est d'ouvrir une nouvelle école dans le centre d'Halifax. « Ce qu’on regarde, c’est une solution temporaire, en attendant ce que la communauté acadienne et francophone cherche, ce qui serait une nouvelle école. »

Le CSAP a envoyé une lettre aux parents qui habitent dans le territoire qui sera desservi par la nouvelle école. Il y est écrit que bientôt, « une nouvelle définition du territoire sera effectuée et les élèves [...] assignés à une école en fonction de leur territoire ».

Une réunion d’information doit avoir lieu prochainement à l’intention des parents.

Des pressions depuis deux ans

En avril 2017, le CSAP avait annoncé qu’une nouvelle école francophone ouvrirait dans un autre quartier de la péninsule d’Halifax.

Le projet a toutefois déraillé en janvier 2018, lorsque le gouvernement provincial a refusé d’acquérir l’un des terrains convoités par le CSAP, celui de l’ancienne école Bloomfield, dans le quartier nord d’Halifax. Il estimait que le quartier était déjà trop achalandé pour qu’on y ajoute une école.

L'ancienne école Bloomfield, à Halifax, en janvier 2018. Photo : Radio-Canada/Frederic Wolf

Les parents francophones d’Halifax font pression depuis deux ans pour obtenir une nouvelle école au centre de la capitale. Les écoles francophones existantes sont situées en périphérie et sont surpeuplées, selon les parents.

Avec des informations de Caroline Lévesque