Selon eux, il n’y a pas lieu d’avoir deux entités administratives sur la rive nord de Vancouver comme c’est le cas depuis des décennies.

Le district (zone délimitée en rouge sur la carte) entoure la ville de North Vancouver sur trois fronts.

Une différence démographique

Si la ville de North Vancouver compte sur une population urbaine, le district ressemble plutôt à une grappe de petits quartiers de banlieue dont la population habite des maisons unifamiliales.

La ville, comme le district, a son propre gouvernement, ses pompiers et ses services municipaux, mais les conseillers du district croient que tout le monde y gagnerait à partager le tout.

« Nos frontières sont artificielles », explique la motion, alors qu’une « Ville de North Vancouver unie aura une voix plus forte et solidaire à la table régionale », en plus de permettre une gestion plus harmonieuse des transports.

Les habitants consultés

Après l’adoption de la motion, le district consultera les habitants des deux entités administratives pour savoir s’ils y sont favorables.

La dernière tentative de fusion à North Vancouver remonte à 1968, lorsque l’appui des habitants du district s’est buté à la tiédeur de ceux de la ville, causant l’échec du projet.