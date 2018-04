Un texte de Julie Dufresne, d'Enquête

Originaire de Granby, la jeune femme de 24 ans ne sera pas admissible à une libération conditionnelle avant mai 2021.

Lors des observations sur la peine, le mois dernier, elle avait admis savoir que son rôle consistait à jouer la vacancière, à n’être qu’une façade ( un « cover up » ) pendant que d’autres individus s’occupaient de la drogue.

Parmi eux : Isabelle Lagacé, 30 ans, avec qui elle partageait sa cabine et qui purge déjà une peine de 7 ans et demi d’emprisonnement, et André Jorge Tamine, 63 ans.

En tout, ils ont tenté d'importer 95 kilogrammes de cocaïne en Australie.

Devant la juge Catherine Traill, Mélina Roberge a raconté en mars que c’est un homme plus vieux qu’elle qui l’a recrutée pour cette opération, un homme qu’elle surnomme « Sugardaddy ».

Ce « Sugardaddy », avait-elle témoigné, l’a convaincue de monter à bord en lui disant que quelqu’un d’autre serait la mule, soit Isabelle Lagacé, selon elle.

Mélina Roberge a raconté qu’on lui avait donné 4000 euros (environ 6200 dollars canadiens) pour ses dépenses personnelles durant cette luxueuse croisière qui s’est arrêtée à New York, en Équateur, en Colombie, au Pérou, au Chili et en Polynésie française.

En larmes, elle avait exprimé des remords, tout en admettant qu’elle savait qu’il y avait de la cocaïne à bord, sans savoir quelle quantité.

Le troisième Québécois coaccusé dans cette affaire, André Jorge Tamine, a lui aussi plaidé coupable. Il recevra sa peine cet automne.