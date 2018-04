L'ancienne première dame, dont l'état de santé s'était dégradé ces derniers jours, ne recevait plus aucun traitement et était prise en charge à son domicile, où elle était entourée de ses proches, a précisé un porte-parole de la famille.

Son mari, qui fut le 41e président des États-Unis de janvier 1989 à janvier 1993, a 93 ans.

Lors de son passage à la Maison-Blanche à titre de première dame, Barbara Bush s'était consacrée à promouvoir l'alphabétisation et la lecture.

Dimanche, le porte-parole de la famille, Jim McGrath, a déclaré que Mme Bush avait décidé de refuser d'autres traitements médicaux, sauf des soins palliatifs à sa résidence de Houston.



Son fils George W. Bush a écrit : « Barbara Bush était une fabuleuse première dame, une femme pas comme les autres qui a apporté l'amour et l'alphabétisation à des millions de personnes. Pour nous, elle était tellement plus que ça. Maman nous a fait rire jusqu'à la fin [...]. J'ai de la chance que Barbara Bush ait été ma mère. »

L'autre fils de Barbara Bush, le gouverneur de Floride Jeb Bush a eu ces propos sur Facebook. « Je suis exceptionnellement privilégié d'être le fils de George Bush et la gracieuse, grégaire, rigolote, drôle, aimante, dure, intelligente, gracieuse femme qui était une force de la nature connue sous le nom de Barbara Bush. »

Le premier ministre Justin Trudeau a salué Barbara Bush comme une amie du Canada.