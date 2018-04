Ces dernières années, des analyses ont démontré la présence dans l’eau de traces de trihalométhanes (THM) dépassant les normes fixées par Santé Canada. Le THM est une substance chimique qui peut contaminer l'eau potable et qui se forme au contact du chlore avec des matières organiques.

Cette révélation a incité la municipalité à demander une étude pour analyser la composition de son eau. Une nouvelle analyse révèle aussi la présence d'acides haloacétiques (AHA) lors de trois prélèvements effectués sur une période de six mois.

Johanne Roy et Patrick Mallet, deux citoyens de Petit-Rocher, déplorent que la municipalité ait eu le rapport du consultant en janvier, mais n’ait pas cru bon d’en informer la population.

« Ils dépassaient de trois à quatre fois la norme canadienne. Là encore, on parle d'un cancérigène », dit M. Mallet en parlant des AHA dans l’eau.

Johanne Roy et Patrick Mallet, citoyens de Petit-Rocher. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

Mme Roy et M. Mallet siègent sur un comité, mis sur pied par la municipalité, pour donner suite à l’étude sur la qualité de l'eau potable. Ils estiment qu’il s’agit d’un dossier prioritaire.

Mme Roy refuse de consommer l’eau du robinet. « Moi, je la bois pas », dit-elle. « Mes petits-enfants viennent chez nous, ils la boivent pas. »

Les deux citoyens déplorent que la municipalité ait eu le rapport du consultant en janvier, sans en aviser la population.

Le maire interpellé

« On aurait peut-être dû aviser les gens là », dit le maire de Petit-Rocher, Luc Desjardins.

Il affirme cependant que les mesures de précautions que doivent prendre les citoyens contre les AHA sont les mêmes qu’on leur avait recommandé de prendre contre les THM.

Luc Desjardins, maire de Petit-Rocher. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

« On a eu une réunion publique l'année dernière où est-ce qu'on a informé les gens des mesures qu'ils pouvaient prendre, en particulier utiliser des filtres au charbon », dit le maire Desjardins.

« Ce n'est pas un produit qui est particulièrement dangereux », affirme le maire.

Selon des études, une concentration élevée de THM et d'AHA dans l'eau pourrait augmenter légèrement le risque de cancer après une longue période d'exposition.

« À la longue, sur des décennies, il pourrait s'avérer que ce n'est pas favorable, mais il n’y a rien qui le démontre encore », soutient M. Desjardins. « On a encore le temps de se tourner de bord pour regarder comme il faut comment gérer cette situation-là. »

Une nouvelle usine de filtration est recommandée

Le rapport recommande notamment l'installation d'une nouvelle usine de filtration à Petit-Rocher pour corriger le problème.

« C'est quand même une dépense qu'on estime entre 3,5 et 4 millions de dollars. Pour une petite municipalité comme nous autres, c'est un énorme projet », indique le maire. « On veut s'assurer que c'est bel et bien la bonne option pour l'ensemble des citoyens. »

La municipalité souhaite obtenir d'autres avis et analyses avant de prendre une décision.

Ce qui complique le dossier, selon le maire Luc Desjardins, c'est que Petit-Rocher n'a plus de directeur général depuis le mois de janvier.

Le maire entend aussi consulter sa population et souhaite qu'une décision soit prise dans ce dossier d'ici l'automne.

D’après un reportage de François Vigneault