Ce lien pour piétons et cyclistes entre l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de Grâce et celui du Sud-Ouest était prévu lors de l'annonce de la construction de l'échangeur Turcot, mais il a depuis disparu des plans. Québec avait estimé que le coût de la passerelle, évalué à 40 millions de dollars, était trop élevé.

Pour la responsable des Transports au Conseil régional de l'environnement (CRE) de Montréal, le contexte actuel est plus favorable.

« Il est un peu tôt pour dire que ça va de l'avant, mais clairement, ça relance le débat, et ça relance le projet , estime Tania Gonzalez. Et aujourd'hui, il y a de quoi être optimiste, parce que le gouvernement vient de lancer sa politique sur la mobilité durable, donc j'y vois des signaux très clairs pour avoir des sommes d'argent conséquentes et aller de l'avant avec des projets comme la dalle-parc. »

Le gouvernement Couillard a en effet annoncé mardi qu'il entendait consacrer une somme additionnelle de 2,9 milliards de dollars, d'ici 2023, à sa politique de mobilité durable dotée d'objectifs ambitieux de réduction de la congestion routière et des émissions de gaz à effet de serre.

Le ministre des Transports, André Fortin, a d'ailleurs confirmé, en marge de cette annonce, qu'il avait convenu avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante, de « lancer un processus de consultations pour bien connaître ce que le citoyen veut ».

« Évidemment, il y avait un projet de dalle-jardin qui était fait selon les meilleures connaissances du ministère des Transports, mais bien honnêtement, je pense qu'on peut faire mieux, a-t-il affirmé. Je pense que les citoyens s'attendent à davantage, s'attendent à quelque chose qui, oui, va connecter les deux communautés au nord et au sud de l'autoroute, mais surtout, qui va les amener vers, disons, des espaces verts de chaque côté, qui va faire ce qu'il y a de mieux en Amérique du Nord. »

On veut que ça soit beau. Philippe Couillard, premier ministre du Québec

« On veut que ce soit beau », a répété le premier ministre Philippe Couillard lors de la même mêlée de presse. « On veut que ce soit à la fois utile, mais à la fois architecturalement valable, que ce soit un repère visuel de Montréal, comme l'est le stade olympique, comme l'est le pont Jacques-Cartier éclairé, le centre-ville que vous voyez éclairé la nuit. Il y a moyen de faire quelque chose de bien avec cette occasion-là et c'est l'objet des consultations actuelles. »

Son gouvernement pourrait-il éventuellement délier les cordons de la bourse? « Il y a des disponibilités avec d'autres projets à Montréal actuellement, qui finalement coûtent un peu moins cher que ce qu'on pensait, qui nous permettent de réorienter certains budgets », a répondu M. Couillard.

Désenclaver le « grand sud-ouest »

Conseiller associé au comité exécutif de la Ville de Montréal, Craig Sauvé voit « une fenêtre d'opportunités » dans l'annonce faite mardi par le gouvernement Couillard.

« Je sais que la volonté est là », a-t-il constaté en entrevue à l'émission Le 15-18. « Il y a vraiment de l'argent qui est mis sur la table [et] il faut utiliser cette fenêtre d'opportunités pour avancer, et nous, on fait nos devoirs de notre côté. »

M. Sauvé, qui représente le district de Saint-Henri-Est–Petite-Bourgogne–Pointe-Saint-Charles–Griffintown au conseil municipal, affirme qu'il est nécessaire de désenclaver le « grand sud-ouest » de Montréal.

« Un Monsieur de Ville-Émard qu voudrait aller en vélo jusqu'à Saint-Laurent, dans le pôle d'emploi là, pour lui, ça sauverait une vingtaine de minutes en vélo, illustre-t-il. Donc c'est quelque chose de super essentiel pour ce quartier-là. »

Le conseiller promet par ailleurs que la population sera consultée sur le projet, soit dans le cadre de l'étude de faisabilité, soit par la suite.