Dans une note interne envoyée au personnel de l’établissement, le président du conseil d’administration de l’hôpital, Tom Carson, indique que la nomination de Martine Bouchard est le fruit d’une recherche à l’échelle nationale pour « trouver une personne compétente et visionnaire ».

Originaire du Québec, Martine Bouchard cumule plus de 30 années d’expérience au sein du réseau québécois de la santé et des services sociaux. À l’emploi du Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie Est jusqu’à tout récemment, elle y était directrice adjointe du soutien administration et performance et directrice de la qualité, évaluation, performance et de l’éthique.

Mme Bouchard est détentrice d’une maîtrise en sciences infirmières de l’Université de Montréal et est bilingue.

« Nous croyons que son souci pour les patients, la qualité, et la continuité de l’offre des soins et des services offerts dans la plus grande sécurité seront un atout pour l’Hôpital Saint-

Boniface » indique Tom Carson dans sa note au personnel.

Le comité de recrutement était composé de représentants du conseil d’administration, de la Corporation catholique de la santé du Manitoba et de l’Office régional de la santé de Winnipeg.

Elle succédera à Branda Badiuk, qui est présidente-directrice générale par intérim de l'hôpital depuis septembre 2017.