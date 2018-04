Chez les garçons, William trône au sommet pour une cinquième année de suite. Logan est plus populaire que jamais, ce prénom se hissant désormais au deuxième rang.

« Chez les filles, il y a moins de surprises alors qu'Emma et Léa dominent le palmarès depuis plus de cinq ans. On remarque que les prénoms féminins à la mode le demeurent longtemps, puisque seulement deux nouveaux prénoms, Charlie et Béatrice, se sont hissés dans le palmarès féminin depuis 2013 », souligne Retraite Québec dans un communiqué.

Filles (nombre entre parenthèses)



Emma 614 Léa 554 Alice 512 Olivia 483 Florence 482 Charlotte 425 Charlie 420 Rosalie 384 Béatrice 369 Zoé 349

Garçons (nombre entre parenthèses) William 710 Logan 671 Liam 629 Noah 573 Jacob 571 Thomas 561 Raphael L498 Nathan 496 Léo 494 Alexis 461

Prénoms inusités

D’autres prénoms moins populaires sortent toutefois de l’ordinaire.

Une jeune fille née en 2017 se prénomme Esty. En 2016, quatre fillettes avaient hérité de ce prénom. L’an dernier, des filles ont aussi été prénommées Caline, Winner, Star, Victorieuse, Karma, Liberty, Bless, Sahara, Malibu, Sissi, pour ne nommer que celles-ci.

Chez les garçons, BB attire la curiosité. S’ajoutent notamment à lui Thunder, Loup, Lion, Storm, Octavius, Sage Octavius, Egypt et Dubay, par exemple.