Un texte de Chantal Payant

Les conseillers réunis en caucus préparatoire, mardi après-midi, ont signalé leur appui au programme dévoilé par le président du conseil, Daniel Champagne.

Les grandes orientations de Gatineau 2017-2021 : Renforcer les services aux citoyens de Gatineau et améliorer leur qualité de vie

Doter la Ville de Gatineau d'un système de transport efficace, sécuritaire, durable et novateur

Protéger notre environnement et assurer le développement durable du territoire

Assurer une saine gestion des fonds publics et une fiscalité responsable

Investir dans la culture, l'histoire locale, le patrimoine et l'identité gatinoise

Assurer un leadership fort et innover en matière de développement économique Source : Ville de Gatineau

Chacune de ces orientations est assortie d'une série d'engagements. Parmi les plus importants, notons ceux d'augmenter les investissements de la Ville dans les infrastructures, de poursuivre la révision des dépenses et de diversifier les sources de revenus, de construire de nouveaux arénas, et de doter la Municipalité de pratiques pour encourager la participation citoyenne.

Gatineau va également poursuivre le travail d'arrimage du transport avec le réseau de la Ville d'Ottawa. Le conseil municipal veut assurer l'implantation d'un système structurant de transport collectif dans l'ouest de Gatineau et prolonger le Rapibus vers le boulevard Lorrain à l'est.

Un train léger pour l'ouest

Le conseil municipal a reporté à mardi soir le vote sur la question d'un train léger pour desservir l'ouest de Gatineau, dont le secteur d'Aylmer.

Mais la conseillère du district de Pointe-Gatineau et présidente de la Société de transport de l'Outaouais (STO), Myriam Nadeau, a exhorté ses collègues à voter pour sa proposition demandant l'appui du gouvernement du Québec pour l'implantation d'un système sur rail.

Cette option, a-t-elle rappelé, est celle qui permet le mieux à Gatineau de s'arrimer avec Ottawa pour le transport en commun.

C'est important pour que Gatineau puisse aller chercher sa part de ces investissements-là [le fonds fédéral pour les infrastructures]. Myriam Nadeau, conseillère du district de Pointe-Gatineau et présidente de la STO

La conseillère d'Aylmer, Audrey Bureau, a d'ailleurs salué le travail de Mme Nadeau, qu'elle a qualifiée « de très bonne ambassadrice à la STO ».

Elle a également enjoint ses collègues à approuver ce projet, puisque l'étude de la STO sur un lien rapide vers l'ouest, qui privilégiait un lien par autobus, a « démontré qu'il y aurait un problème puisque les ponts seraient saturés avant même l'entrée en vigueur du prochain système ».

La revitalisation du centre-ville

Les élus sont également prêts à poursuivre les efforts de revitalisation du centre-ville. Comment? Il faudra attendre le plan d'action de la Ville, qui viendra d'ici peu et qui établira précisément les actions que les élus vont prendre pour respecter leurs engagements.

Mais selon le programme 2017-2021, cette revitalisation passera par l'implantation d'un centre culturel qui inclura « une bibliothèque moderne au centre-ville ».

Cet engagement précise que la Ville compte le tenir avec l'aide de partenaires.

Un processus encensé par tous les conseillers

Le programme est le fruit d'un exercice entamé par le conseiller Cédric Tessier, le président du comité exécutif, Gilles Carpentier, et le président du conseil, Daniel Champagne, qui ont été chargés de consulter tous les conseillers sur leur vision et de produire un programme qui ferait consensus.

Une session de travail a été organisée pour permettre à tous de s'exprimer sur une proposition de programme.

Le conseiller Jocelyn Blondin a souligné le travail de tous les conseillers et leur ouverture à poursuivre le dialogue entre la Ville et les commissions scolaires pour l'ouverture de nouvelles écoles.

La conseillère Louise Boudrias a également vanté le processus suivi et souligné qu'elle s'était « sentie écoutée aussi » et qu'elle sentait que les propositions qu'elle avait faites « avaient été prises en considération ».

Ça mal commencé, mais cela a super bien fini et il faut se rappeler de comment ça finit. Louise Boudrias conseillère du district du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond

Le maire Pedneaud-Jobin s'est dit heureux du succès de la démarche entreprise pour en arriver à « cette planification stratégique ».

« [Dans le passé] on n’avait pas toujours une orientation claire, donc c'était difficile pour l'organisation de s'arrimer avec une orientation claire », a-t-il relaté.

Les conseillers vont entériner le programme à leur session régulière mardi soir.