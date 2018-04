De passage à Montréal mardi matin, M. Couillard a fait écho aux quatre ministres qui avaient exigé la veille que le gouvernement Trudeau en fasse plus. « Fondamentalement, le dossier des demandeurs d'asile c'est un dossier de responsabilité fédérale », a-t-il insisté.

Le Québec veut bien « jouer son rôle », soutenir les migrants qui vivent une situation difficile, a-t-il dit, mais déjà ses ressources en santé et en éducation sont saturées.

L'avertissement n'est pas une simple « posture de négociation », il est « sérieux », a dit le premier ministre : le Québec a fait le calcul et ne pourra pas accueillir les demandeurs d’asile excédentaires à compter du 24 avril dans ses centres d'hébergement temporaire à Montréal.

Québec dispose de 1850 places d'hébergement temporaire dans quatre centres à Montréal. Ces places sont déjà occupées à 71 %. Le ministre de l'Immigration, David Heurtel, a affirmé qu'il ne dépassera pas le seuil de 85 %, afin de conserver une marge de manoeuvre pour les demandeurs d'asile qui utilisent les voies régulières.

La migration s'intensifie

Loin de ralentir, le phénomène de migration irrégulière s'intensifie. Après avoir vu le nombre de migrants irréguliers multiplié par trois l'an dernier, l'année 2018 s'amorce sur une augmentation encore plus significative. Ainsi, l'an dernier, un peu plus de 2000 migrants irréguliers ont franchi la frontière entre le 1er janvier et le 30 avril, alors qu'en 2018, ce chiffre atteignait déjà 6074 le 14 avril, soit trois fois plus.

Les projections du ministère laissent entrevoir pour l'été prochain, en période de pointe, un rythme de 400 passages irréguliers par jour, soit près du double des 250 quotidiens de l'an dernier. Pourtant, l'année dernière a vu le Québec recevoir 25 000 migrants irréguliers, soit la moitié de toutes les entrées de ce type au Canada, comparativement à une moyenne annuelle de 3500 les années précédentes.

Mardi, cautionnant la démarche du premier ministre Couillard, la Coalition avenir Québec (CAQ) a invité tous les élus à montrer un front uni pour demander à Ottawa de rediriger les demandeurs d'asile irréguliers vers d'autres provinces.

Le Québec n'a pas les capacités d'accueillir toute la misère du monde. Nathalie Roy, députée caquiste

De façon unanime, les partis politiques demandent à ce que le gouvernement fédéral paie la facture de 146 millions de dollars pour l'an dernier.

L'opposition péquiste estime que le gouvernement Couillard devrait aussi insister auprès d'Ottawa pour qu'il suspende l'entente sur les pays tiers sûrs.

En vertu de cette entente, les réfugiés doivent demander l'asile au premier des deux pays où ils arrivent. Pour plusieurs migrants, il s'agit des États-Unis. S'ils essaient de se rendre ensuite au Canada par un poste frontalier, ils sont refoulés dans le premier pays où ils ont demandé l'asile. Mais s'ils franchissent la frontière de façon irrégulière, il est possible pour eux de demander le statut de réfugié au Canada.

La députée du PQ, Catherine Fournier, a demandé au ministre Heurtel de « se tenir debout » et de soulever l'enjeu lors d'une rencontre de travail à Ottawa mercredi.

M. Heurtel a indiqué qu'il réclamera alors un plan de contingence du fédéral.