« C’était toute une nuit », dit Brady Slade, 20 ans, en riant nerveusement. La randonnée en motoneige de l’homme de Wabush, au Labrador, a duré près de 24 heures.

L’homme est parti en forêt samedi en fin d’après-midi. Il était seul, ce qu’il assure faire rarement, même s’il connaît bien les environs.

Peu avant le coucher du soleil, sa motoneige Yamaha VK540 est tombée en panne à quelque 90 kilomètres de chez lui.

Brady Slade chevauchait cette motoneige avant qu'elle ne tombe en panne. Photo : Brady Slade

Sans espoir de pouvoir redémarrer, il est resté sur le bord d’un sentier, attendant le passage de quelqu’un.

« Je savais que maman ne m’attendrait pas trop longtemps », dit-il. « Je savais qu’éventuellement, quelqu’un serait envoyé à ma recherche. »

Mais il ne pouvait pas savoir quand cette personne se lancerait sur ses traces.

M. Slade a donc fait un feu et s’est étendu. Mais un vent mordant a commencé à souffler après le coucher du soleil, menaçant constamment d’éteindre les flammes.

Grelottant et recroquevillé près de la motoneige, des flammes vacillantes devant lui, M. Slade s’est dit : « non, je ne peux pas mourir ici ce soir. »

« Je me suis levé et j’ai décidé que je devais marcher », explique-t-il.

M. Slade savait à peu près où il se trouvait et dans quelle direction il devait marcher pour éventuellement trouver un abri. Il était conscient que cela pourrait s’avérer une très longue marche, mais lorsqu’il s’est mis en route vers 1 h 30 du matin, il n’avait aucune idée qu’il amorçait une promenade de 8 heures.

Il était 3 heures du matin lorsque la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Labrador City a reçu le signalement de M. Slade, dont les proches étaient sans nouvelles depuis la veille. Pendant ce temps, l’homme marchait dans l’obscurité.

J’ai passé la nuit à marcher dans la neige, à tomber. Votre esprit vous joue des tours, vous fait croire que vous voyez des choses. Brady Slade

Il dit avoir imaginé des bruits à travers les branches des arbres et vu les rivages de lacs qui n’existaient pas. Il combattait non seulement le froid, mais aussi son désir de s’allonger et de se reposer.

« J’ai eu un million de conversations avec moi-même. Je me suis répété : “tu ne peux pas t’endormir, continue à marcher” », dit-il.

À 9 h 30, il voit enfin ce qu’il cherchait : une cabane d’un rouge écarlate le long du sentier. À l’intérieur de celle-ci, un poêle à bois.

Il a allumé un feu, s’est allongé et s’est endormi.

Dans un état délirant

Peu après, trois hommes sont entrés dans la cabane et l’ont tiré du sommeil. Ils lui ont demandé s’il avait besoin d’eau, de nourriture, ou d’être reconduit chez lui.

M. Slade leur a répondu qu’il n’avait besoin de rien, et que des amis étaient en chemin pour venir le chercher.

Il ne se souvient absolument pas de cette conversation.

Brady Slade a allumé ce feu durant sa mésaventure mais cela n'a pas réussi à le garder au chaud. Photo : Brady Slade

Au début de l’après-midi, un ami arrive à son tour à la cabane.

Celui-ci était à son chalet tout le week-end, sans accès à Internet, aux messages ou aux nouvelles sur le disparu.

Cet ami décide de ramener M. Slade chez lui. Environ 10 minutes après leur départ, ils croisent le beau-père de M. Slade et deux de ses oncles, qui étaient à sa recherche.

Ce sont eux qui informent M. Slade de sa rencontre plus tôt avec les trois hommes, dans la cabane. « Je ne me souviens même pas de les avoir rencontrés ! », dit-il.

Une leçon apprise d'un ancien professeur

Brady Slade ne garde pas de séquelles de l’aventure, à part des muscles endoloris.

Il remercie l’un de ses anciens professeurs à l’École secondaire Menihek, à Labrador City. Burt Gillis, dit-il, lui a enseigné la survie en forêt.

« Je ne dis pas que c’est ce qui m’a sauvé, parce que j’ai été dans les bois toute ma vie, mais j’ai certainement pensé à plusieurs choses qu’il m’a enseignées », explique-t-il.

Il a aussi beaucoup de gratitude pour les gens qui ont déployé des efforts pour le tirer de ce mauvais pas, autant ses proches que des inconnus qui se sont joints aux recherches.

Brady Slade dit qu’il y pensera deux fois avant de s’aventurer dans les bois à la nuit tombée. « Je ne veux plus jamais prendre une marche », lance-t-il.