Au cours d'une entrevue avec La Presse canadienne mardi, le président de la Fédération des médecins résidents, le Dr Christopher Lemieux, s'est dit « très satisfait », à la fois du résultat et de l'entente qui a été conclue pour le renouvellement du contrat.

Sur le plan de la rémunération, ceux-ci ont obtenu les mêmes augmentations salariales que l'ensemble des syndiqués des secteurs public et parapublic. Ils ont également obtenu des montants forfaitaires.

La Fédération des médecins résidents a fait des gains au chapitre des prestations de maternité, qui seront désormais calculées en tenant compte des primes, et non plus seulement sur le salaire de base.

De même, les horaires de garde seront limités à 16 heures, soit le statu quo. Selon le Dr Lemieux, le ministère demandait de pouvoir allonger ces périodes de garde.

La fédération regroupe les quatre associations de médecins résidents provenant des facultés de médecine des Universités de Montréal, McGill, Sherbrooke et Laval.