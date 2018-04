Le centre d'appels doit fermer ses portes à la fin du mois de juillet. Les employés ont appris la nouvelle mardi matin.

Le centre d'appels, autrefois connu comme le centre de services à la clientèle de SNC-Lavalin, appartient maintenant à l'entreprise Brookfield Global Intergrated Solutions.

« Pour les employés, c'est un gros coup, et pour la communauté et pour la région. Les employés sont sous le choc. Ils pensent à leur hypothèque et leur loyer. C'était des bons emplois dans la communauté », se désole la mairesse de Campbellton, Stéphanie Anglehart-Paulin.

Le maire de la municipalité voisine d'Atholville, Michel Soucy, s'est lui aussi dit attristé d'apprendre la nouvelle.

« Ce n'est pas une belle nouvelle pour notre région. C'est regrettable de voir qu'on perd au-delà d'une centaine d'emplois. C'est un coup assez dur pour notre région. »

La mairesse de Campbellton espère que les employés resteront dans la région, malgré ce coup dur.

« On sentait un vent dans les voiles avec Zenabis, mais on fait deux pas en avant et trois en arrière. On va retenir notre souffle pour que possiblement le gouvernement nous aide avec des annonces. Il y en a eu beaucoup à Saint-Jean dernièrement, peut-être qu'ils vont développer un peu à Campbellton », dit-elle.

« Il va falloir passer au travers et être là pour les employés et trouver des solutions avec eux à court terme », ajoute Michel Soucy.