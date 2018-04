Un périmètre de sécurité a de nouveau été établi autour de la Tour CN pour s'assurer que la glace ne tombe pas sur des passants. De plus, l'observatoire est de nouveau fermé. Finalement, l'aquarium Ripley's est lui aussi fermé temporairement.

Les Jays ont d'ailleurs annoncé que les entrées 1 à 6 sont fermées et que les gens qui souhaitent se rendre au deuxième match du programme double devont utiliser d'autres options pour entrer dans le stade.

De gros blocs de glace tombent de la Tour CN Photo : Radio-Canada/Katherine Brulotte

Lundi, la glace qui s'était détachée de la cinquième tour la plus haute du monde avait endommagé le toit du Rogers Centre ainsi que quelques immeubles avoisinants. Le stade de baseball devait être l'hôte du match entre les Blue Jays de Toronto et les Royals de Kansas City en soirée. À cause de trous dans le toit, le match avait été reporté à mardi.

Lundi toujours, un périmètre de sécurité avait été mis en place et l'observatoire avait été fermé. La célèbre tour avait été rouverte mardi matin, quelques heures seulement avant le second incident.