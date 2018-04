Un texte d'Alain Labelle



D’ordre général, les chimistes fabriquent des molécules en mélangeant des atomes constitutifs, qui se collent les uns aux autres pour former les composés désirés.

Dans le cas présent, la chimiste Kang-Kuen Ni et ses collègues de l’Université Harvard ont isolé un atome de sodium et un atome de césium dans deux pinces optiques différentes (dispositif qui piège les petites particules dans un faisceau laser). Ces deux atomes ont ensuite été refroidis à des températures extrêmement basses où de nouvelles phases quantiques au-delà du gaz, du liquide et du solide émergent.

Les chercheurs ont rapproché les pinces contenant les deux atomes jusqu’à ce que les faisceaux laser se chevauchent, ce qui a permis aux atomes de sodium et de césium d’entrer en collision. Photo : Université Harvard

Puis, ils ont rapproché ces pinces jusqu’à ce que les faisceaux laser se chevauchent, ce qui a permis aux atomes de sodium et de césium d’entrer en collision.

Un troisième laser a ensuite tiré une impulsion de lumière sur les atomes qui a fourni un élan d’énergie qui a aidé les atomes à se lier dans une molécule unique de césium sodique.

L’ensemble du processus s’est déroulé sous ultravide, avec une très faible densité d’air. Kang-Kuen Ni, chimiste de l'Université Harvard

Bien que de courte durée, la réaction a prouvé qu’une molécule pouvait se former en utilisant le stimulus laser, plutôt que d’autres atomes, comme catalyseur.

La prochaine étape sera de combiner des atomes dans un état non excité électriquement, dans le but de créer des réactions moléculaires à plus longue durée de vie.

Les chercheurs estiment que cette percée est très prometteuse pour l’avenir de l’informatique quantique, car la molécule dipolaire constitue un nouveau type de qubit, la plus petite unité d’information quantique, qui pourrait mener à des dispositifs plus efficaces.

En outre, la modélisation de molécules individuelles atome par atome pourrait permettre aux chercheurs d’étudier les collisions atomiques dans un environnement le plus contrôlé possible, ainsi que d’observer comment les molécules se comportent dans l’isolement.

« Les pinces optiques pourraient être utilisées pour construire des molécules aux propriétés quantiques spécifiques », estime Kang-Kuen Ni. « Des molécules qui pourraient permettre d’entreposer des qubits de données dans de futurs ordinateurs quantiques », poursuit-elle.

Bien que le développement de ces molécules - et des ordinateurs qui pourraient en tirer profit - exigera beaucoup plus de recherche, les résultats actuels démontrent un niveau de précision jamais atteint auparavant.

Le détail de ces travaux est publié dans la revue Science.