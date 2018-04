Un texte d'Amélie Desmarais

En février 2017, le jugement du TAT est tombé. Presque deux ans jour pour jour après avoir perdu son emploi de vice-recteur et quatre ans après avoir été écarté de son poste, le tribunal rejette les plaintes de Martin Gélinas et conclut que son congédiement était justifié.

Selon les documents obtenus, l'UQTR a payé au total 180 475, 68 $ en lien avec cette affaire qui s'est échelonnée sur plus de deux ans et qui a mobilisé plusieurs avocats.

La facture comprend 23 000 $ d'honoraires liés à la présence au tribunal de Gilles Charland, un ex-vice-recteur suppléant visé par une plainte dans cette affaire.

L'UQTR a aussi versé 132 400 $ en honoraires et déboursés juridiques entre le 16 décembre 2014 et le 19 mars 2015. Puis, 25 000 $ pour la franchise de l'assureur qui a acquitté le reste de la facture.

Invité à réagir, Martin Gélinas, maintenant cadre en ressources humaines pour une entreprise manufacturière, a préféré ne pas accorder d'entrevue.

Il nous a transmis une déclaration écrite dans laquelle il précise qu'il a tout perdu dans ce litige.

« Cette saga m'a couté près de 500 000 $ et j'ai tout perdu mes acquis matériels : résidences, meubles, REER, auto et mes économies d'une vie. Cette saga a aussi impacté considérablement ma famille. Je suis toutefois fier d'avoir fait mon devoir de cadre supérieur en dénonçant et en collaborant avec le bureau de la VGQ du Québec. »

Martin Gélinas avait fait valoir qu'il avait été congédié à la suite de ses plaintes au vérificateur général du Québec (VGQ) et à l'Unité permanente anticorruption (UPAC). Sa version n'a toutefois pas été retenue par la juge.

L'UQTR n'a émis aucun commentaire. Impossible de savoir pour le moment si cette affaire fera grimper le prix de la police d'assurance de l'université.