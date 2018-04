En tout, 16 joueurs et membres de l'équipe sont décédés et 13 autres ont été blessés. Le seul joueur manitobain de l'équipe, Mathieu Gomercic a survécu à la tragédie.

Le maire de Winnipeg Brian Bowman, le chef du Service d'incendie et d'ambulances de la ville, John Lane, et le directeur général de Hockey Manitoba, Peter Woods, ont pris la parole au cours du service religieux qui s'est tenu à l'église My Church sur l'avenue Wilkes. L'organisatrice dit qu'il est important de ne pas se concentrer uniquement sur l'aspect tragique de l'accident.

Envoyons-leur nos voeux. C'est une question de hockey et de famille, de leur montrer que nous faisons partie de leur famille et que nous prions pour leur guérison. Karen Jacques, organisatrice de la cérémonie

En sortant de l'église, des joueurs et des amateurs de hockey ont levé leur bâton de hockey au ciel tandis que le nom des 16 victimes était lu à voix haute. Les personnes présentes ont aussi écrit des messages de condoléances et signé une bannière.

La tragédie de Humboldt a directement touché les joueurs de hockey de partout au pays qui sillonnent eux aussi les routes pour aller à leurs matchs. Photo : Radio-Canada/Cliff Simpson

La campagne GoFundMe lancée pour venir en aide aux victimes et à leurs familles a amassé un peu moins de 13 millions de dollars depuis son lancement le jour de la tragédie.