Un texte de Pierre-Gabriel Turgeon

Rien de nouveau sous le soleil, Winnipeg n’est pas une destination de prédilection dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et ce, pour diverses raisons.

Dans une vidéo publiée en janvier, certains joueurs des Sharks de San José ont affirmé que Winnipeg est la pire ville où séjourner. L’organisation californienne a présenté ses excuses par la suite. Il y a des choses qui ne se disent pas, mais ça ne veut pas dire pour autant qu’elles ne sont pas pensées.

Cette image de ville « plate » n’a certainement pas aidé le travail du directeur général des Jets, Kevin Cheveldayoff, qui doit rivaliser avec des marchés beaucoup plus attrayants comme ceux de Toronto, New York, Los Angeles, Las Vegas, Tampa Bay, Boston… Bref la liste pourrait s’allonger, alors arrêtons-nous ici.

Le directeur général des Jets de Winnipeg, Kevin Cheveldayoff Photo : La Presse canadienne/JOHN WOODS

Reste qu’en acceptant le poste de directeur général à la suite du transfert de la concession d’Atlanta vers Winnipeg, Kevin Cheveldayoff ne possédait qu'une seule option pour faire de Winnipeg une formation plus attrayante : gagner.

Six ans après le transfert de l’équipe, la route a été parsemée d’embûches et le visage des Jets a considérablement changé. Au fil des saisons, la formation a connu des années difficiles, ratant les séries éliminatoires plus souvent qu’à son tour. Toutefois, la direction de l'équipe a fait preuve de patience en choisissant de développer les jeunes joueurs de son organisation. Les Scheifele, Trouba, Ehlers, Morrissey, Copp et Laine contribuent maintenant au succès de l'équipe.

Aujourd’hui, les Jets ont accédé au bal printanier et ils sont rentrés par la grande porte.

Les partisans des Jets de Winnipeg encouragent l'équipe avant le commencement de la deuxième rencontre de la série face au Wild du Minnesota. Photo : La Presse canadienne/JOHN WOODS

La planète hockey regarde ce qui se passe dans la capitale manitobaine et constate que ce marché n’a rien à envier à aucun autre de la LNH.

Winnipeg est-elle vraiment une ville « plate » lorsque des milliers de partisans survoltés répondent à l'appel de la Marée blanche (Whiteout) en se vêtissant tout de blanc pour encourager leur équipe? et que des milliers d’autres se réunissent à l’extérieur de la Place Bell MTS pour regarder le match sur écran géant?

Les partisans des Jets qui se sont rassemblés sur la rue Donald ont pu regarder la rencontre sur les écrans géants. Photo : Radio-Canada/Darren Bernhardt

Oui, les hivers sont rudes à Winnipeg, comme c’est le cas un peu partout au Canada d’ailleurs. D’autres disent que les nuits sont longues et qu’il n’y a rien à faire.

Pourtant le Manitoba se démarque avec ses étés et ses plages, les festivals et les restaurants sont abondants, la vie culturelle y est diversifiée.

Rien n’est encore gagné pour les Jets, mais les performances de l’équipe et l’ambiance qui règne dans la ville, notamment avec la Marée blanche, contribuent déjà à donner de la capitale manitobaine une image plus dynamique, moderne et vivante.