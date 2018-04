On n’avait plus vu Marina Orsini dans une série télé depuis Lance et compte : La déchirure en 2012. L’actrice fait son retour dans une fiction au petit écran la saison prochaine avec Une autre histoire.

C’est l’auteure Chantal Cadieux, connue pour Providence et Mémoires vives, qui a écrit cette nouvelle série dramatique centrée sur le personnage d’Anémone.

Cette quinquagénaire apprend qu’elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer à un stade précoce. Cette annonce fait basculer sa vie et réveille les démons du passé, elle qui avait dû se construire une nouvelle identité après avoir abandonné ses enfants.

Marina Orsini sera notamment entourée de Debbie Lynch-White, de Benoît McGinnis, de Vincent Graton et de Danielle Proulx.