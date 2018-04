Avec les informations de Jocelyn Corbeil



Le programme Auto Envol invite les gens à remettre leurs vieilles voitures à un recycleur de pièces d'autos de Rouyn-Noranda, qui remettra ensuite un don à la Maison de soins palliatifs l'Envol.



Depuis 15 ans, cette maison a accueilli 1200 personnes en fin de vie.



Le président de Perreault Pièces d'auto, Sylvain Mongrain, explique que la volonté était de démarrer un programme 100 % régional.



« On récupère le véhicule gratuitement, on le traite selon les bonnes pratiques du ministère de l’Environnement, on l’envoie ensuite au pressage et on remet 100$ par véhicule à la Fondation. La personne qui a donné son véhicule va recevoir un crédit d’impôt de 300 $ », soutient-il.



Cette initiative s'ajoute à une longue liste d'entreprises qui soutiennent la Maison l'Envol explique le président du conseil d'administration, Serge Gauthier.



« Ça représente une source de financement supplémentaire pour nous aider à poursuivre notre mission qui consiste à accueillir des personnes en fin de vie dans un environnement chaleureux », soutient M. Gaithier.