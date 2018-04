Jon Warkentin, sa femme et leurs quatre enfants sont venus du Colorado pour s'établir dans la communauté de Waterhen située à 275 kilomètres de Winnipeg. Un an après le déménagement, sa fille Karalynn, qui avait deux ans à l'époque a reçu un diagnostic d'épilepsie et de retard global de développement.

En avril dernier, M. Warkentin a reçu une lettre d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada lui indiquant que sa demande de résidence permanente était refusée. La lettre mentionnait que sa famille était inadmissible puisque la maladie de sa fille nécessitait des ressources de santé trop importantes.

Heureusement pour lui, son appel de la décision a été accueilli et il a pu rester au pays. Puis lundi, il a pu parler à des représentants du gouvernement pour connaître les détails des changements au programme.

Je suis content pour les prochaines personnes, les prochaines familles qui viennent et qui sont excitées de venir et de contribuer au Canada, mais qui ont un petit problème comme celui de Karalynn. Ils n'auront pas à vivre tout ce combat pour venir au pays. Jon Warkentin

Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Photo : La Presse canadienne/Patrick Doyle

Les nouvelles règles augmentent le seuil à partir duquel les soins sont considérés comme trop chers à 20 000 $ par année, soit environ trois fois le coût moyen des soins. Le gouvernement ne refusera pas la résidence permanente aux nouveaux arrivants parce que leurs enfants ont des retards de développement, des besoins particuliers en éducation ou des handicaps visuels ou auditifs.

Le ministre de l'Immigration Ahmed Hussen estime que 75 % du millier de personnes rejetées en raison de besoins médicaux jugés excessifs auraient été admis en vertu des nouvelles règles. Il a aussi dit que le gouvernement allait mener des études et des consultations pour éventuellement éliminer ce critère purement et simplement.