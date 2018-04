Les murs du sous-sol de Rachel King et de son époux Fernand Boivin à Viscount sont déjà couverts de peaux et de fourrures d'animaux, mais le couple n'hésiterait pas à en accrocher encore davantage ! La haute saison de leur entreprise artisanale de fourrure tire à sa fin et la pièce commence à paraître vide à leurs yeux.