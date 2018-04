Un texte de Geneviève Lapalme

Depuis quelques mois, Raine Hamilton s’attaque au problème de l’accessibilité à la musique pour les personnes malentendantes.

Sa rencontre avec Joanna Hawkins, une interprète de la langue des signes américaine (ASL) spécialisée dans l’interprétation de l’art, lui a permis de rejoindre un auditoire auquel elle n’avait pas accès auparavant.

Moi, quand j’ai l’opportunité d’enlever les barrières à l’accès, c’est ça que je veux faire. Raine Hamilton, auteure-compositrice-interprète

Elle n’est pas la seule à vouloir rendre la musique accessible à tous au Manitoba. Depuis près de 10 ans, le Festival folk de Winnipeg offre un service d’interprétation en langue des signes pour certains spectacles inscrits à sa programmation.

Pourtant, seuls les organismes gouvernementaux de la province sont tenus de se plier à la Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains.

Même si l’offre de ce service nécessite plus de ressources de la part des festivals et des artistes, la demande des services d’interprètes du langage des signes est en hausse dans la province. « Il y a une sensibilisation. On sent que les gens sont plus ouverts à cette réalité », explique Irina Ivanov Bissonnette, responsable des communications au Festival kolk de Winnipeg.

Le Festival folk de Winnipeg offre un service d'interprétation de la langue des signes grâce à l'aide de bénévoles depuis près de 10 ans, explique la responsable des communications, Irina Ivanov Bissonnette. Photo : Radio-Canada

Elle ajoute que la population vieillissante, souvent atteinte de niveaux variés des troubles de l’audition, ne doit pas être exclue des célébrations de la musique et doit avoir accès à un service d’interprétation pour jouir pleinement de l’expérience.

Des ressources limitées

Les interprètes ASL ne sont qu’une soixantaine dans la province pour répondre aux besoins de près de 400 000 Manitobains présentant des troubles auditifs.

Le manque de financement semble être un défi à Winnipeg pour l’embauche d’interprètes, explique Joanna Hawkins. « D’autres provinces ont beaucoup plus de fonds disponibles pour les interprètes du langage des signe », dit-elle.

Joanna Hawkins (à gauche) a travaillé en équipe avec Brittany Toews (à droite) et Leanne Muldrew pour l'interprétation en langue des signes lors du lancement de l'album de Raine Hamilton au West End Cultural Centre. Photo : Radio-Canada

Raine Hamilton aimerait voir un programme d’accès gouvernemental au Manitoba. « Ça existe en Saskatchewan et le programme prévoit des enveloppes pour engager des interprètes pour les événements de la communauté », ajoute-t-elle.

Le service du Festival folk de Winnipeg, par exemple, repose sur des interprètes bénévoles.

« De plus en plus de gens dont la langue maternelle n’est pas l’anglais souhaitent avoir accès à un interprète de la langue des signes. Si nous ne pouvons pas répondre à la demande en raison du manque d’interprètes formés, nous devons trouver une solution pour remédier à la situation », dénonce la porte-parole provinciale en matière de personnes handicapées, Bernadette Smith.

Comme chaque langue a son propre langage des signes, l’accessibilité à la musique francophone est encore plus compliquée. Aucun interprète n’offre le service en français au Manitoba.