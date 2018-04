Le ministre des Transports dit que la route 33 entre Mission Creek Bridge et Kelowna est fermée dans les deux directions en raison d’un affaissement. La route 3A au nord de Keremos a elle aussi été fermée à cause d’un écoulement de boue et le ministère dit qu’elle ne sera pas rouverte avant mardi après-midi.

De son côté, le district régional d’Okanagan-Similkameen indique que 148 maisons au nord d’Oliver sont touchées par une alerte d’évacuation parce qu’une digue et un caniveau menacent de céder. Les résidents doivent donc être prêts à quitter leur résidence si un ordre est donné et les autorités leur recommandent de se préparer en conséquence en ayant à portée de main leurs documents officiels notamment.

Détails d'une carte des secteurs affectés par l'alerte d'évacuation publiée par le district régional Okanagan-Similkamen. Photo : District régional Okanagan-Similkamen

Un état d’urgence avait déjà été publié à la fin mars au moment où des digues avaient atteint leur capacité maximale à la suite de pluies et de la fonte des neiges. L’état d’urgence s’est depuis étendu et plus de propriétés aux environs du lac Green sont touchées par des alertes d’évacuation en raison des inondations.

Le district régional dit que la pluie de la fin de semaine dernière a fait déborder le lac Green et que la province a entrepris des travaux pour essayer de minimiser les inondations.