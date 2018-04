Le maire de la petite municipalité, Guy Desjardins s'interroge sur la nécessité de prolonger l'ouverture du refuge temporaire.

« Ça va dépendre de la situation et de comment l'hydro s'arrange. Je sais que [le chemin] Saint-Pascal n'avait pas d'électricité », a assuré M. Desjardins. « Si on laisse l'aréna ouvert ce sera pour ce soir seulement si nécessaire, si on voit que ce n'est pas nécessaire, on va la fermer, mais je crois qu'après ce soir, ce ne sera pas nécessaire ».

Aucun résident de Clarence-Rockland n'est allé trouver refuge dans l'aréna pour l'heure.

« Personne n'est venu. Je pense que les gens à la campagne sont plus habitués à ce genre de situation. Ici, ils ont accès à une salle éclairée et chauffée, à une salle de bain et il y a des lits où ils peuvent se reposer avec des couvertures », a raconté une bénévole pour la Croix-Rouge, Béatrice Crettenand Pecorini.

Certains résidents privés d'électricité ont trouvé d'autres solutions. Ainsi la fille de Joseph Desjardins s'est installée chez son père le temps que ce dernier récupère une génératrice.

Les refuges temporaires dans l'Est ontarien : Centre communautaire St-Albert, 201 rue Principale, St-Albert

Caserne des pompiers de Limoges, 673 chemin Limoges, Limoges

Clarence Creek, 418 rue Lemay, Clarence-Creek Les centres d'alerte dans l'Est ontarien : 1195 chemin Russell sud, Russell

717 rue Notre Dame, Embrun

1215 chemin St-Augustin, Embrun

L'Est ontarien a été durement touché par la tempête et la pluie verglaçante qui a débuté dimanche. Selon Hydro One, plus de 10 000 clients étaient privés d'électricité lundi soir à Clarence-Rockland.

« Ce matin Hydro One a répondu à plus de 17000 clients qui n'avaient plus d'électricité dans l'Est ontarien à cause de la tempête, dont 5000 dans le secteur d'Orléans et de Rockland », a expliqué la porte-parole de la firme d'électricité, Nancy Clark.

Courage aux 17 000 abonnés d’Hydro One toujours sans électricité dans l’Est Ontarien. Les équipes sont sur place @lesmatinsdici #iciottgat pic.twitter.com/APpW60wW0y — Claudine Richard (@ClaudineRichard) 17 avril 2018

Les employés d'Hydro One s'affairent à réparer les poteaux et les fils électriques tombés au sol notamment dans la rue Saint-Jean à Clarence Rockland.

« Les dommages sont assez importants », a commenté Mme Clark.

Employé d'Hydro One, Marc Charlebois est venu de la ville de Timmins en Ontario pour effectuer des réparations sur le réseau électrique.

« On vient de Timmins pour aider ceux qui ont besoin d'électricité. On aime quand les gens viennent nous dire : "Bon travail". Ce sont de longues heures [de travail], mais c'est le fun » a témoigné le travailleur.

Avec les informations de Claudine Richard et Julie-Anne Lapointe