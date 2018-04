La Première Nation a déclaré l’état d’urgence local lundi après-midi.

Selon le communiqué du gouvernement de la Nation, l’accumulation d’eau a rendu les routes impraticables et empêche les véhicules d’urgence et les autobus scolaires d’accéder aux résidences et aux bâtiments publics.

Les nombreuses chutes de neige ces derniers mois et un faible nombre de journées chaudes cet hiver ont créé une accumulation importante de neige dans le sud de l’Alberta. Le redoux a fait fondre cette neige rapidement.

Le district municipal de Taber a aussi déclaré un état d'urgence local la semaine dernière. Photo : Derrick Krizsan

Le sud de l'Alberta sous les eaux

Le comté de Lethbridge a déclaré un état d’urgence lundi matin. Une trentaine de routes ont été fermées, mais aucune personne n’a dû être évacuée.

Le préfet du comté, Lorne Hickey, ne se rappelle pas avoir vu autant d’eau en cette période de l’année. Les conditions humides rendent difficile la période de vêlage pour les fermiers de la région, dit-il.

C'est certainement une année étrange. Lorne Hickey, préfet du comté de Lethbridge

Les champs autour de la municipalité de Taber, dans le sud-est de la province, ont aussi été submergés. Les inondations décrites comme catastrophiques au cours de la fin de semaine se sont progressivement estompées.