Un texte d'Anne-Josée Cameron

Cet opéra rock, paru sous forme d'album concept en 1970 et présenté à Broadway l'année d'après, raconte les derniers jours de la vie de Jésus tels que décrits dans le Nouveau Testament.

Peter Black, le metteur en scène, a eu envie de monter ce spectacle pour plusieurs raisons.

« C'est un musical que j'adore depuis longtemps et avec la Quebec Art Company, on a pour habitude de monter un musical à chaque deux ans. Je venais de prendre ma retraite de CBC, alors j'ai décidé de me lancer », explique l'ancien réalisateur.

Une distribution de Québec

L’opéra rock Jesus Christ Superstar met en vedette une quarantaine d'acteurs et chanteurs, anglophones et francophones, de tout âge, dont les rôles principaux sont tenus par Michel Blackburn (Jesus), Julian Dawson (Judas), Zita Bombardier-Touret et Vanessa Bergeron (Mary), Peter Calkins (Pontius Pilate) et Martin Trager (Herod).

Michel Blackburn incarne Jésus dans la nouvelle production du théâtre anglophone Quebec Art Company, Photo : Peter Black

Michel Blackburn est ravi d'avoir l'occasion d'interpréter Jesus dans ce spectacle. Cet opéra rock occupe une place particulière dans son histoire personnelle, car c'est le premier spectacle du genre auquel il a assisté.

« J'avais 5 ans et ma tante avait fait la production à Petite-Rivière-Saint-François dans les années 80, raconte-t-il. Ce spectacle m'était longtemps resté en tête! »

« Les interprètes sont accompagnés par cinq musiciens et franchement, on ne le regrette pas, ajoute Peter Black. Ils sont pas mal sharp! »

L'église unie Chalmers-Wesley

Pour l'occasion, la Quebec Art company a délaissé l'école où elle présente habituellement ses productions pour une église historique du Vieux-Québec, l'église unie Chalmers-Wesley.

« Le lieu nous semblait approprié pour un opéra rock à thème religieux comme Jésus Christ Superstar, mentionne Peter Black. On a été chanceux, car Chalmers est construite un peu comme un théâtre, en demi-cercle. On a cependant été obligé de construire une scène de bois pour les danseuses. »

Chose extraordinaire, on a intégré le magnifique orgue historique de l'église à notre spectacle. On a donc un mini-récital d'orgue. Peter Black, metteur en scène

« Ce lieu confère au spectacle une ambiance particulière, renchérit Michel Blackburn. Sans compter que l'acoustique est formidable. Heureusement, souligne le chanteur, car on chante sans micro et ça utilise toutes nos capacités vocales, toute notre force vocale. »

Jesus Christ Superstar est présenté du 19 au 21 avril à l'église unie Chalmers-Wesley, au 78, rue Sainte-Ursule, à 20 h.