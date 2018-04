En vidéoconférence, Drew Dilkens a rappelé que des centaines de professionnels de la santé, d'étudiants et de travailleurs de l'automobile traversent quotidiennement la frontière entre Windsor et Détroit.

Selon lui, la future légalisation pourrait créer « plus de délais à la frontière » et perturber le commerce frontalier.

La frontière entre Windsor et Détroit est la plus achalandée en Amérique du Nord. Environ 25 % de tous les échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis passent par le pont Ambassador.

Le pont Ambassador relie Windsor à Détroit. Photo : Radio-Canada

L’Association canadienne du camionnage partage les préoccupations du maire, quant à l’impact possible sur le commerce.

Le directeur des politiques publiques, Jonathan Blackham, a aussi pris part à la rencontre lundi.

Il souligne que les compagnies doivent débourser 100 dollars pour chaque heure de retard d’un camion de marchandise et des pénalités peuvent s’ajouter lorsque les livraisons ne sont pas complétées dans les délais prévus.

L’industrie touristique

Les conséquences potentielles sur l’industrie touristique ont aussi été évoquées lors de la réunion. Drew Dilkens s’attend à voir une hausse du nombre de visiteurs américains au Canada, à la suite de la légalisation.

Il souligne que la sensibilisation du public est importante et que les visiteurs devront être informés des lois à la frontière pour tout ce qui touche le cannabis, tant la consommation que la possession.

Selon lui, la population doit être mieux éduquée des deux côtés de la frontière et du financement doit être prévu à cet effet.

Le vote final au Sénat sur le projet de loi C-45 est prévu le 7 juin prochain.