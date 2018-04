Un texte de François Pierre Dufault

Un peu plus de la moitié de la population insulaire vit toujours en milieu rural. C'est la plus forte proportion au pays. Mais le phénomène de l'exode vers les villes rattrape peu à peu la province.

Entre 1991 et 2011, les régions rurales ont perdu plus de 3000 habitants, selon des données de Statistique Canada. Au cours de la même période, les régions urbaines, comme la capitale, Charlottetown, ont connu une croissance soutenue.

Petit à petit, des communautés rurales perdent leurs commerces et leurs médecins.

La députée progressiste-conservatrice Darlene Compton croit que le gouvernement doit vite donner un coup de barre pour stimuler l'économie des régions rurales. Elle voudrait que la fonction publique provinciale y déménage des emplois.

Un bon moyen de soutenir les communautés rurales serait d'y déménager des emplois gouvernementaux. Darlene Compton, députée progressiste-conservatrice de l'Île-du-Prince-Édouard

Il est injuste, selon l'élue de la région de Belfast, dans l'est de l'île, qu'on retrouve seulement 12 % de tous les emplois du secteur public dans les régions de Kings, et 8 % dans la région de Prince-Ouest.

La région de Charlottetown compte 60 % des quelque 10 400 emplois dans la fonction publique provinciale, y compris le personnel des écoles et des hôpitaux.

Le maire de Wellington dans la région Évangéline, Alcide Bernard, verrait d'un bon oeil le déménagement de fonctionnaires en milieu rural.

Tous les emplois dans les communautés rurales sont importants. Nous n'avons pas un grand nombre d'emplois. Et beaucoup de ces emplois sont saisonniers. Alcide Bernard, maire de Wellington à l'Île-du-Prince-Édouard

Le gouvernement libéral rappelle pour sa part qu'il a déménagé le ministère de l'Éducation à Summerside en 2010. Dans son plus récent budget, la province vient aussi de débloquer 2,6 millions de dollars pour aider les communautés rurales à attirer et retenir de nouveaux arrivants et des entreprises.

Le premier ministre Wade MacLauchlan accuse l'opposition d'attiser le conflit entre les régions urbaines et rurales. Les régions rurales se portent bien, selon lui.

Avec des informations de Julien Lecacheur