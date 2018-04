Selon Laila Chebib, une Syrienne qui vit maintenant à Winnipeg, ceux qui habitent au Canada considèrent que la situation est intenable dans le pays. Ceux restés derrière s'entassent dans les bâtiments qui n'ont pas été détruits et vivent dans la pauvreté.

Il n'y a plus de sens moral, tout est en déclin et c'est vraiment très triste. Laila Chebib, Syrienne exilée

Elle affirme que les Syriens sont fatigués du conflit et qu'ils sont dans une situation particulièrement difficile. La plupart des gens ne peuvent pas quitter le pays puisque les autres pays ne peuvent les recevoir et ils restent attachés à leur pays où ils ont passé tant d'années.

Laila Chebib, une Syrienne exilée, considère que les armes chimiques constituent la plus grande menace qui guette la population du pays. Photo : Radio-Canada

Laila Chebib a entendu les histoires d'enfants évacués de la Ghouta orientale, la zone où se déroulent ces violences. Certains de ces enfants étaient atteints de la lèpre alors que cette maladie n'a jamais été vue dans le pays auparavant. Elle dénonce l'utilisation des armes chimiques et estime que c'est la plus grave menace qui pèse sur la population.

Les armes chimiques n'ont pas de place nulle part dans ce monde parce que ce sont des choses qui sont extrêmement dangereuses et qui font mal. [...] Les enfants ont souffert énormément. Laila Chebib, Syrienne exilée

Selon elle, les Syriens qui s'y trouvent toujours ne connaissent pas la situation militaire réelle en raison du contrôle de l'information par le gouvernement. Elle espère que les Nations unies pourront permettre de trouver une solution au conflit.

Même si de nombreux Syriens soutiennent toujours le dirigeant Bachar Al-Assad, ce n'est pas le cas de Kasem Saoud qui a quitté le pays il y a un an. Depuis Winnipeg, où il est aidé par l'Accueil francophone, il suit avec inquiétude la situation dans le pays où vivent encore des membres de sa famille.

Le Syrien Kasem Saoud (à droite) en compagnie de Mohammed Albawi, un interprète irakien ayant vécu en Syrie de 2007 à 2017. Photo : Radio-Canada/Barbara Gorrand

« Ils n'ont pas confiance en lui parce que chaque fois il attaque son propre peuple, traduit un interprète. Donc comment vont-ils avoir confiance en cette personne? » Kasem Saoud dit qu'il aurait aimé que l'attaque menée par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni soit une solution définitive au conflit.

Ce réfugié a laissé son pays d'origine derrière lui et il ne compte pas y retourner même si le conflit se règle un jour. Il dit respecter le Canada qui l'a accueilli avec sa famille et les a protégés quand il était dans le besoin et veut y rester.