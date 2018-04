L’annonce a été faite ce matin. La construction de la passerelle semi-submersible sera l'élément principal de ces aménagments visant à accroître l’expérience des visiteurs du parc Montmorency.

La structure d’acier 150 mètres sera installée à la hauteur du bassin et s’ajustera au niveau de l’eau, au gré des marées.

Le concept d’aménagement du parc de la Chute-Montmorency prévoit également l’élargissement de la partie piétonne du pont au-dessus de la rivière, des travaux dans le secteur de l’escalier panoramique et la construction d’un sentier en bois du côté ouest.

Des appels d’offres seront lancés dès demain. La construction devrait s’amorcer au début de l’automne pour être complétée en 2021.

Esquisses présentées par la Sépaq Photo : Courtoisie SEPAQ

Rappelons que la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) avait notamment envisagé l’idée de creuser un tunnel derrière la chute, une construction évaluée à 8 millions de dollars, mais l’organisme a renoncé au projet l’an dernier après avoir mené des études de faisabilité géologiques et géotechniques.

Une via ferrata, une tyrolienne et un pont ont notamment été installés dans les dernières années sur le site. La chute Montmorency est un des attraits les plus visités dans la région de la Capitale-Nationale.

La chute d'une hauteur de 83 mètres est située à l'embouchure de la rivière Montmorency.

Plus de détails à venir