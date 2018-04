Benjamin Gervais est né à Québec sur les rives du fleuve Saint-Laurent, un cours d'eau qui est bien moins porté à sortir de son lit. La dernière inondation en 1826 fut la goûte de trop pour lui et pour d'autres fermiers francophones installés dans la colonie de la rivière Rouge, l'ancêtre de Winnipeg.

En 1833, accompagné de 75 autres francophones, il emmène sa famille au États-Unis et achète des terres près de la rivière Mississippi, là où se trouve maintenant la ville de Saint-Paul. C'est d'ailleurs lui qui a fourni les fonds pour créer la première église catholique dans la capitale du Minnesota.

Puis en 1844, il fonde Little Canada, une communauté qui comprend maintenant 9800 habitants et est entièrement entourée par l'étalement urbain des villes jumelles Minneapolis et Saint-Paul.

Ils l'ont nommé Little Canada parce que ça leur rappelle d'où ils viennent avec toute l'eau et les arbres. John Keis, maire de Little Canada

Cet étalement a d'ailleurs frappé directement Little Canada lorsqu'une autoroute a été construite en plein centre de la communauté la scindant ainsi en deux. Depuis, la ville comprend une partie plus résidentielle dans l'est et un quartier plus commercial dans l'ouest.

Nous disons tout le temps que s'ils avaient à refaire tout ça, ils ne le feraient sûrement pas. John Keis, maire de Little Canada

Little Canada est entièrement entourée par l'étalement urbain des villes jumelles Minneapolis et Saint-Paul. Photo : Radio-Canada

Le défi est donc de faire en sorte que ces deux parties restent en contact, ce qui fait écho aux relations entre les provinces canadiennes.

Des racines francophones

L'héritage francophone et canadien continue d'être au centre de l'identité de la communauté dont l'emblème est une fleur de lys au centre d'une feuille d'érable. Chaque année, les Journées canadiennes ont lieu au mois d'août et le bulletin d'information de la ville se nomme Le Petit Canadien.

Le maire de Little Canada, John Keis devant le logo de la communauté de 9800 personnes. Photo : Radio-Canada/Trevor Brine

L'histoire de la ville ferait par ailleurs bien des envieux au Québec. En 1953, Little Canada a réussi à se séparer d'une communauté plus importante, celle de New Canada.

Le français est toutefois presque disparu de Little Canada, alors qu'il était encore très courant jusqu'au début du 20e siècle. Seuls quelques-uns des plus vieux résidents peuvent encore parler le français approximatif qu'ils ont appris dans leur jeunesse. Même le nom du fondateur de la communauté Benjamin Gervais est le plus souvent prononcé à l'anglaise.