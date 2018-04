Un texte de Brigitte Dubé

Environnement Canada prévoit des niveaux d'eau plus élevés que la normale et de grosses vagues près de la côte. De l'érosion côtière est possible dans les zones à risque.

De forts vents devraient en effet s’abattre sur les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord en raison d’une intense dépression sur le Haut-Saint-Laurent.

Ces vents combinés à de fortes marées risquent de provoquer un déferlement de vagues le long de la côte cette nuit. La Sécurité civile a décrété une période de veille dans le secteur de la Mitis. La Ville de Matane a lancé une alerte à ces citoyens.

Environnement Canada prévoit qu'il pourrait y avoir d'importants déferlements de vagues au cours de la nuit Photo : Radio-Canada

C’est surtout au cours de la nuit entre 2h30 et 6h00 que la côte sera à surveiller notamment dans les secteurs de Matane, Sainte-Anne-des-Monts, Grande-Vallée et Percé.

Transports

Toute la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent et les Îles-de-la-Madeleine étaient visés mardi par une alerte de pluie verglaçante. Plusieurs écoles ont été fermées, mais les routes sont restées généralement praticables.

Cet avertissement a incité Orléans Express à placer ses départs et arrivées sous condition, selon l'état des routes. Le transporteur prévoyait des retards et des annulations.

Aux Îles-de-la-Madeleine, la CTMA a annulé son départ de Cap-aux-Meules vers Souris. Le transporteur aérien Pascan a annulé son départ de Bonaventure. À la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout, la traversée de 8 h est redirigée vers Baie-Comeau. Le retour prévu à partir de Godbout s'est effectué à partir de Baie-Comeau.

Le rose désigne les régions où de la pluie verglaçante est prévue. Photo : Radio-Canada

Pannes

Près de 200 clients d'Hydro-Québec étaient toujours privés de courant dans le sud de la péninsule en fin de journée. Des résidents de Saint-André-de-Restigouche, de Matapédia et de Saint-Alexis-de-Matapédia sont privés d'électricité depuis ce matin. Des fils électriques et des poteaux ont cédé en raison du verglas. Des équipes sont au travail. Hydro-Québec prévoiyait le rétablissement du service, à 23 h.

Ce matin, 1500 clients d'Hydro-Québec étaient privés d'électricité dans Avignon et dans la Matapédia.

Selon le site Info-pannes d'Hydro, ces interruptions de service touchaient les municipalités de L'Ascension-de-Patapédia, Saint-Moïse, Matapédia, Saint-Alexis-de-Matapédia, Saint-André-de-Restigouche et Saint-François-d'Assise. Une équipe était en route pour le secteur d'Avignon. La plupart des foyers ont retrouvé l'électricité.

Écoles fermées

À la Commission scolaire des Monts-et-Marées, toutes les écoles de la Vallée-de-la-Matapédia avaient suspendu leurs cours pour la journée.

Au niveau primaire, les écoles Saint-Antoine de Gros-Morne, Bois-et-Marées de Tourelle, de l'Anse à Sainte-Anne-des-Monts et Notre-Dame-des-Neiges à Marsoui ont annulé les classes pour la journée.

Le Centre de formation professionnelle Micheline-Pelletier et le Centre Champagnat ont pris la même décision.

À la Commission scolaire René-Lévesque, les écoles qui ont suspendu leurs cours sont Saint-François-d’Assise, La Source de Paspébiac et la Polyvalente de Paspébiac, l’école Père-Pacifique de Pointe-à-la-Croix, l’école des Deux-Rivières et le Centre d'éducation des adultes de Matapédia.

Les cours ont été suspendus pour la matinée dans les écoles primaires des Îles-de-la-Madeleine.

Tous les services de garde sont demeurés ouverts comme à l'habitude.