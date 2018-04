La propriétaire du restaurant Chez St-Pierre s'est vu décerner le prix le plus convoité du gala, qui a pour but de souligner le travail des personnes et des entreprises qui valorisent la gastronomie québécoise à l'échelle locale, nationale et internationale.

Colombe St-Pierre, une cheffe autodidacte, a ouvert son restaurant en 2003 avec l'intention d'y valoriser le patrimoine comestible bas-laurentien.

Le chef du Toqué, Normand Laprise, originaire de Kamouraska, a pour sa part remporté le Prix du rayonnement de la culture culinaire québécoise.

Les entreprises le Domaine Acer d'Auclair et Fou du Cochon de La Pocatière étaient également en nomination dans les catégories « Tourisme gourmand » et « Artisan de l'année ».