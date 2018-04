Un texte de Marie-Hélène Paquin

L'équipe derrière l'organisation du festival est fière de sa programmation.

« Rise Against, c'est la suite logique de nos trois dernières éditions, où des groupes punk-rock sont venus soulever les festivaliers d'Osisko en lumière à Rouyn-Noranda. Il n'y a qu'à penser à Billy Talent, The Offspring et SUM 41 », souligne Patrick Giguère, président de la Corporation des fêtes pour tout le monde, par voie de communiqué.

La formation américaine de rock alternatif X Ambassadors, la chanteuse Charlotte Cardin, le groupe hip-hop Dead Obies et le populaire chanteur gaspésien Patrice Michaud s'ajoutent ainsi aux deux formations punk-rock déjà annoncées.

Le festival continuera également d'encourager des artistes régionaux en première partie des têtes d'affiche.

Les groupes rouynorandiens Faceless Orphans et Rancoeur, en plus du groupe lasarrois Shawn Wine and the Winos, réchaufferont la foule au début de chaque soirée.

Les feux pyromusicaux seront bien entendu de retour pour une 15e année. Pyrotechnie Horizon présentera son spectacle Changements, tandis qu'Orion présentera Hip-Hop. Finalement, Royal Pyrotechnie sera de retour, cette fois avec Super-Héros.

Finalement, pour les festivaliers qui voudraient continuer la fête sur le site, les DJs Thibault, AbiTek et Éric Gagnon assureront l'ambiance musicale des fins de soirée.

Osisko en lumière aura lieu du 9 au 11 août 2018 sur la presqu'île du lac Osisko, à Rouyn-Noranda.