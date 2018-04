Environnement Canada prévoit des niveaux d’eau plus élevés que la normale et de grosses vagues près de la côte.

Selon l’agence fédérale, une intense dépression causera de forts vents et pourraient provoquer des déferlements de vague le long de la côte des municipalités de Rimouski, Mont-Joli et Matane entre 3 et 6 h du matin mercredi.

De l’érosion côtière serait aussi possible dans les zones à risque.

Écoles fermées et routes glissantes

La majorité des écoles ont suspendu leurs cours mardi à Rimouski. Des accumulations de 5 à 25 millimètres de verglas étaient prévues.

Environnement Canada prévient la population de rester prudente, puisque les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement sont glacés et glissants.

Plusieurs transporteurs ont également apporté des changements à leurs horaires en raison des conditions météorologiques.

Orléans Express : les départs et arrivées en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent et dans les grands centres sont conditionnels, selon l'état des routes. Le transporteur affirme que des retards et des annulations sont possibles.

les départs et arrivées en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent et dans les grands centres sont conditionnels, selon l'état des routes. Le transporteur affirme que des retards et des annulations sont possibles. Traverse Rivière-du-Loup/ Saint-Siméon : les départs de 8 h 00, 9 h 30, 12 h 00,14 h 00 et 16 h 00 sont annulés, de même que le départ de 17 h 30 à partir de Saint-Siméon.

les départs de 8 h 00, 9 h 30, 12 h 00,14 h 00 et 16 h 00 sont annulés, de même que le départ de 17 h 30 à partir de Saint-Siméon. Traverse Matane Baie-Comeau-Godbout : la traversée de 8 h 00 de Matane vers Godbout est redirigée vers Baie-Comeau

Sur les routes, la visibilité est bonne partout, mais la chaussée est couverte ou partiellement couverte par endroits.