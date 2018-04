Selon les enquêteurs du SPVM, les deux hommes arrêtés à la mi-mars auraient récupéré une dette de 30 000 $ que deux personnes avaient contracté envers l’un de leurs partenaires d’affaires.

Les deux hommes auraient alors décidé de réclamer non pas 30 000 $, mais plutôt 60 000 $ à ces deux personnes sous la menace d’une arme à feu.

Au terme d’une enquête, les policiers ont mis la main au collet de Claudio Lapolla, 41 ans, et Mario Ruscitti, 48 ans, le 18 mars dernier. Les deux hommes font face à des accusations d’extorsion, de complot et de possession non autorisée d’une arme.

Croyant que les deux hommes aient pu faire d’autres victimes, le SPVM demande à « toute personne qui aurait été victime ou qui connaît quelqu’un qui aurait pu être victime de ces deux individus » de communiquer avec son poste de quartier ou composer le 911.