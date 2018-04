Au Nouveau-Brunswick, toutes les écoles francophones du nord dela province ont fermé, mardi matin, de même que les écoles du District scolaire francophone Sud situées le plus au nord de son territoire.

À 9 h 30, 1904 abonnés d'Énergie NB étaient privés de courant, principalement dans les régions de Dalhousie, de Charlotte-Sud-Ouest et dans la vallée de Kennebecasis.

À l'Île-du-Prince-Édouard, les classes sont annulées dans les écoles tant anglophones que francophones.

Des alertes de pluie verglaçante demeurent en vigueur pour le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et le Cap-Breton.

Environnement Canada prévoit que la pluie verglaçante se changera en pluie mardi matin dans le sud et l'ouest du N.-B. et cet après-midi dans le nord-est. Les quantités les plus importantes de pluie verglaçante sont attendues sur le centre de la province et le Nord-Est, où il pourrait tomber 15 mm.

Dans le Sud-Ouest, de la pluie forte est attendue. Il pourrait tomber 40 mm de pluie, ce qui risque de causer des inondations, par endroits, dans les terres basses.

Vents forts

D'autre part, des vents forts d'est devraient donner des niveaux d'eau plus élevés que la normale, tôt mercredi matin, à marée haute, dans la baie des Chaleurs.

À l'Île-du-Prince-Édouard, la pluie verglaçante se changera en pluie ce matin tandis qu'au Cap-Breton, elle se changera en pluie sur les secteur sud mardi matin et sur les secteurs nord, cet après-midi ou ce soir.

Un avertissement de suêtes est en vigueur pour le comté d'Inverness, au Cap-Breton. Les vents devraient souffler en rafales atteignant 110 km/h cet après-midi et 130 km/h ce soir, avant de faiblir vers minuit.

Pluie verglaçante en soirée à T.-N.-L.

La majeure partie de l'île de Terre-Neuve est également concernée par un avertissement de pluie verglaçante. Elle devrait commencer à tomber sur le sud-ouest de Terre-Neuve mardi soir et se propager vers le nord-est au cours de la nuit.

Le long des côtes sud et ouest de Terre-Neuve, la pluie verglaçante tombera surtout dans l'intérieur et sur les terrains montagneux. Ailleurs, le long du littoral, il y aura de la pluie.

Environnement Canada prévoit un épisode prolongé de pluie verglaçante avant que les précipitations se transforment en pluie, au cours de la journée de mercredi lorsque de l'air plus chaud se répandra sur l'île.

À Labrador City et Wabush, au Labrador, c'est un avertissement de neige qui est en vigueur. La neige parfois forte commencera à tomber mardi après-midi et persistera jusqu'à mercredi. On prévoit une accumulation totale de 15 à 25 cm de neige.