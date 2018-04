Au Nouveau-Brunswick, toutes les écoles francophones du Nord-Est sont fermées.

Au District scolaire francophone Sud, les écoles de Miramichi, de Richibucto, de Baie Sainte-Anne, de Rogersville et de Saint-Louis sont également fermées.

À l'Île-du-Prince-Édouard, les classes sont annulées dans les écoles tant anglophones que francophones.

Des alertes de pluie verglaçante demeurent en vigueur pour le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et le Cap-Breton.

Environnement Canada prévoit que la pluie verglaçante se changera en pluie mardi matin dans le sud et l'ouest de la province et cet après-midi dans le nord-est. Les quantités les plus importantes de pluie verglaçante sont attendues sur le centre de la province et le Nord-Est, où il pourrait tomber 15 mm.

D'autre part, des vents forts d'est devraient donner des niveaux d'eau plus élevés que la normale, tôt mercredi matin, à marée haute, dans la baie des Chaleurs.

À l'Île-du-Prince-Édouard, la pluie verglaçante se changera en pluie ce matin tandis qu'au Cap-Breton, elle se changera en pluie sur les secteur sud mardi matin et sur les secteurs nord, cet après-midi ou ce soir.

Un avertissement de Suêtes est en vigueur pour le comté d'Inverness, au Cap-Breton. Les vebts devraient souffler en rafales atteignant 110 km/h cet après-midfi et 130 km/h ce soir, avant de faiblir vers minuit.