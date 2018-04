La tempête de verglas a fait bien des dégâts dans cette région rurale à l'est d'Ottawa. Selon Hydro One, plus de 10 000 clients étaient privés d'électricité lundi soir.

Dans l’Est ontarien, des fils électriques + téléphone couverts de glace bloquent des chemins dans Clarence-Rockland. #iciottgat #verglas pic.twitter.com/WCnuWE30Vr — Denis Babin (@denis_babin) April 16, 2018

C'est par mesure préventive que la Cité a ouvert un refuge temporaire au 418, rue Lemay, explique l'agente de communications Julie Chartrand.

« Nous ne savons pas quand l'électricité va revenir. Certains de nos résidents commencent à avoir froid, à avoir faim », a-t-elle expliqué.

On n'attend pas beaucoup de gens, mais on préfère être disponible au cas où quelqu'un décide de venir. On va rester ouverts toute la nuit. Julie Chartrand, porte-parole de la Cité de Clarence-Rockland

« C'est un local municipal, donc c'est très facile pour nous d'ouvrir cette salle », a ajouté Mme Chartrand.

Des bénévoles de la Croix-Rouge et des employés municipaux seront sur place pour accueillir les résidents avec des matelas et des denrées.

La Municipalité a indiqué qu'elle fermerait le refuge dès le retour de l'électricité.