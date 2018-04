L'an dernier, plus de 56 000 $ ont été attribués à des boursiers et à des organismes fransaskois. Voilà quelques témoignages.

Les boursiers

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Témoignages de Marco Pelchat et de Gabrielle Lizée-Prynne

Les bourses d’études postsecondaires et les bourses remises aux finissants des écoles fransaskoises donnent un coup de pouce aux jeunes Fransaskois engagés dans la communauté qui poursuivent des études dans la province ou ailleurs.

La Troupe du Jour

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Un coup de pouce apprécié pour le théâtre communautaire

La compagnie théâtrale de Saskatoon a reçu 2000 $ qui l’ont aidée à produire son spectacle communautaire et à encadrer des comédiens de la région avec des artistes invités.

Éditions de la nouvelle plume

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" La coordonnatrice des projets, Katarina Fasiangova, parle des livres qui seront bientôt en vente.

Les 3000 $ que la maison d’édition a reçus de la Fondation fransaskoise l’aideront à publier quatre ouvrages d’auteurs fransaskois : un recueil de poésie, une nouvelle édition de La trahison et deux romans, dont un pour les jeunes.

Association communautaire fransaskoise de Gravelbourg (ACFG)

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Bénéficiaire : Radio communautaire de Gravelbourg

L’ACFG veut avoir accès au logiciel de diffusion iMedia Touch, qui est utilisé dans les sept autres radios communautaires francophones de l’Association des radios de l’Ouest et des Territoires.

Le système actuel qu’utilise CFRG n’offre que les options de base qui permettent la diffusion d’émission, alors que iMediaTouch a des options plus poussées comme la production automatisée de rapports pour la SOCAN et le gouvernement fédéral. L’ACFG a encore besoin de 10 000 $ pour pouvoir l’acheter, mais elle espère y arriver d’ici l’automne.

Réseau santé en français de la Saskatchewan (RSFS)

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" La directrice générale Frédérique Baudemont explique le projet du RSFS

La subvention de 4000 $ de la Fondation fransaskoise a aidé le Réseau santé en français à s’équiper en matériel promotionnel pour son service d’accompagnement et à en faire la distribution. Des bénévoles du Réseau accompagnent chez le médecin et chez le dentiste, entre autres, des malades qui ne sont pas à l’aise en anglais.



Théâtre Oskana de Regina

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Des fonds pour des décors et des costumes

La subvention de 2000 $ de la Fondation fransaskoise a surtout servi à couvrir les coûts des costumes et des décors pour la saison 2017-2018.

École et Centre éducatif Providence

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Des nouveaux jeux pour les jeunes de Vonda

Grâce au Francothon, l’École Providence de Vonda a reçu 6000 $ pour se doter de plus de structures de jeu pour les enfants, qui sont de plus en plus nombreux, et remplacer une glissoire brisée. L’équipement mis à la disposition des enfants les incitera à jouer dehors.