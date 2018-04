Alors que les trolleybus qui circulent déjà à Vancouver comptent sur une alimentation stable en continu, les nouveaux autobus de la ligne 100 feront appel à un système à alimentation variable, indique la directrice générale du Consortium de recherche et d’innovation en transport urbain au Canada, Josipa Petrunic.

Lorsque les autobus arrivent au terminus, un bras robotisé descend de la borne de recharge pour s’attacher au toit du bus pendant que les passagers montent et descendent. Josipa Petrunic, Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada

Une alimentation variable

L’avantage de ce système vient de la possibilité d’adapter l’intensité du courant aux besoins du véhicule.

« On voit aujourd’hui des systèmes de recharge à 150 kilowatts (kW) et 300 kW. On peut déjà obtenir 450 kW et on veut atteindre 600, voire 1 mégawatt dans le futur », précise Josipa Petrunic.

Cette charge variable permet de recharger les batteries du bus plus rapidement lorsque le temps est limité et plus lentement lorsque la plage de recharge est plus longue.

« S’il y a plus de temps, on peut réduire la consommation d’électricité à 300 kW ou 150 kW et augmenter la durée de vie des batteries », souligne Mme Petrunic.

Temps, puissance et capacité

Le principe du système de recharge s’appuie sur le temps de charge, la puissance électrique communiquée aux batteries et leurs capacités.

Plus la puissance du courant électrique est élevée, plus la charge est rapide. La durée totale dépend alors de la quantité d’énergie que les batteries peuvent emmagasiner.