Le président de la chambre, Geoff Reagan, a acquiescé à la demande de la députée conservatrice de l'Alberta Shannon Stubbs qui a fait valoir que des milliers d'emplois et des millions de dollars pour l'économie canadienne étaient en jeu.

C'est la deuxième fois en deux mois que les conservateurs demandaient un débat d'urgence sur le projet Trans Mountain, mais leur première requête avait été rejetée.

L'entreprise texane Kinder Morgan a suspendu la semaine dernière toute dépense et activité non essentielle relatives à son projet à cause de l'opposition du gouvernement de la Colombie-Britannique.

L'expansion de cet oléoduc permettrait de transporter trois fois plus de pétrole des sables bitumineux de l'Alberta au port de Vancouver pour l'exportation.

Le premier ministre Justin Trudeau a demandé à son ministre des Finances de négocier avec Kinder Morgan pour trouver un arrangement financier qui rassurerait les investisseurs sans toutefois indiquer quelle forme cela pourrait prendre.

Tous les partis à l'exception des conservateurs ont critiqué cette décision. La chef du Parti vert, Elizabeth May, a accusé Kinder Morgan de faire du chantage pour obtenir des fonds publics.

« S'il vous plaît, montrez-moi une analyse des coûts et des bénéfices que Kinder Morgan aurait rendue publique, a-t-elle ironisé. Jetons-y un coup d'oeil avant de mettre de l'argent dans ce projet qui n'a aucune viabilité commerciale. »

« On est tout à fait contre que les taxes des Québécois et des Québécoises - parce qu'on envoie quand même 50 milliards de dollars à Ottawa année après année - servent à financer un pipeline comme Trans Mountain », a pour sa part dénoncé la chef du Bloc québécois, Martine Ouellet.

L'avenir de l'oléoduc a occupé presque l'entièreté de la période des questions lundi.

Le député conservateur Gérard Deltell s'est porté à la défense de l'Alberta en accusant le gouvernement Trudeau de mépriser le pétrole canadien. « Est-ce que le premier ministre peut reconnaître qu'il ne croit pas au pétrole albertain? », a-t-il demandé.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) a dénoncé l'intention du gouvernement de déposer un projet de loi pour affirmer sa juridiction en la matière. « Il est où le fédéralisme coopératif promis par les libéraux? », a questionné le chef parlementaire néo-démocrate, Guy Caron.

Les ministres des Ressources naturelles, Jim Carr, et des Transports, Marc Garneau, se sont levés inlassablement pour répéter que l'oléoduc allait être construit coûte que coûte. « Nous savons que des projets comme ceux-ci ne font jamais consensus, mais nous savons qu'ils sont dans l'intérêt national », a affirmé M. Carr.

« Depuis quand l'intérêt national, c'est d'aller à l'encontre de l'intérêt des Premières Nations, des intérêts du Québec, des intérêts des provinces? Respect, respect! », s'est exclamé le député indépendant Rhéal Fortin.

« Nous ici, dans le gouvernement, on comprend le sentiment albertain », a répondu le ministre Garneau.