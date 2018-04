EDMONTON :

Bloub bloub bloub



L’Institut Guy-Lacombe de la famille présente, dans le cadre de son théâtre d’ombres et de la journée mondiale du livre et du droit d’auteur, sa pièce Bloub bloub bloub.

Après la pièce, il y a un atelier de fabrication de livre et de marionnettes suivi d’une collation. Photo : L’Institut Guy-Lacombe de la famille

Écrite par Yuichi Kasano et lue par Arsène Muamba, l’histoire raconte l’aventure d’un petit garçon qui va à la plage avec son papa. Le jeune flotte dans l’eau sur une bouée et il remarque plusieurs bulles dans l’eau…

Ensemble, vous découvrirez d’où viennent les bulles!



La pièce est présentée le samedi 21 avril à 10 h, à l’Institut Guy-Lacombe de la famille, à La Cité francophone.



Ignite

Citie Ballet présente son dernier spectacle de danse de la saison, Ignite.



Le spectacle du directeur artistique Jorden Morris est divisé en trois parties : une chorégraphie signée par lui et deux pièces créées par deux danseurs de la troupe, Lydia Redpath et Matthew Klippenstein.

Pendant la répétition du spectacle de Citie Ballet, Ignite. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Ignite célèbre le retour du printemps, en trois temps qui tentent de capturer l'essence de cette saison.

Ignite reflète l’émergence et le changement, en jouant sur les émotions. Photo : Citie Ballet

Grâce à des costumes et des musiques différentes, le spectacle présente avec brio une progression du ballet contemporain vers le ballet classique.

Ignite est présenté les vendredi et samedi 20 et 21 avril à 19 h 30, et le dimanche 22 avril à 14 h 30 au Timms Center for the Arts.





SAINT-ALBERT :



Kamikaze FireFlies



Qu'il présente un jeu d'équilibre, d'acrobaties ou de comédie, le spectacle Kamikaze FireFlies saura plaire à toute la famille.

Casey Martin et Rob Williams Photo : Bo Maupin

Duo sur scène comme dans la vie, Rob Williams et Casey Martin, n’ont pas froid aux yeux et vous feront vivre l’inattendu!

Ces artistes populaires ont participé à l’émission America's Got Talent et ils détiennent quatre records du monde, inscrits dans le livre Guinness des records, pour leurs pitreries.

Le spectacle Kamikaze FireFlies a lieu le samedi 21 avril à 14 h, au Théâtre Arden.

CALGARY :

Impro



Le Théâtre À Pic présente sa soirée mensuelle d’improvisation. Tout le monde est bienvenu, soit pour regarder ou pour participer.



La soirée débute le vendredi 20 avril à 19 h, à l’Alliance Française de Calgary.

Une soirée avec 2Cellos

Le duo de violoncellistes croates, Luka Šulić et Stjepan Hauser, est en tournée pour présenter son nouvel album Score, qui regroupe des mélodies issues du répertoire cinématographique.



Leur énergie époustouflante et passionnée vous projettera dans un univers complètement unique et électrisant.

Stjepan Hauser et Luka Šulić Photo : Paul Mercs Concerts

Les deux musiciens, qui ont forgé un style musical bien à eux, brisent toutes les frontières entre les genres de musique sur scène.

Dans ce spectacle vous entendrez entre autres les mélodies des films Rain Man, Le Parrain et The Deer Hunter.



Il y a deux représentations le dimanche 22 avril, une à 15 h 30 et l’autre à 20 h, à l’auditorium du Jubilee à Calgay.





Voilà pour les sorties de Baldini ! Je vous souhaite une belle fin de semaine!