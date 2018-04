Ce projet de 458 millions de dollars impliquerait la destruction de 11 lacs, 15 étangs et 25 ruisseaux et empiéterait également sur 205 hectares de milieux humides (soit un peu plus de deux kilomètres carrés).

Lors de l'audience publique à Sept-Îles, en janvier, des citoyens avaient exprimé des inquiétudes quant à la protection de la rivière Moisie.

Michel Germain a présidé la commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) tenu à Sept-îles et Fermont Photo : Radio-Canada/Katy Larouche

Le milieu économique et les syndicats avaient, quant à eux, fait valoir que ce projet est essentiel à la poursuite des activités de la mine jusqu'en 2045 et au maintien des 2 500 emplois qui en découlent.

La ministre de l'Environnement, Isabelle Melançon, prendra connaissance du rapport et le rendra public d'ici le 1er mai.

Avec les informations de Katy Larouche