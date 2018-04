Un texte de Sophie Muller

Le texte proposé prévoit que le ministre pourra exiger de tout producteur de pétrole albertain qu’il obtienne au préalable un permis d’exportation.

Le ministre pourra alors choisir de limiter la quantité de pétrole exporté, le moment où il est exporté, et la méthode de transport.

Tous les producteurs albertains n’auront pas à demander un permis d’exportation; le ministre décidera lesquels d’entre eux devront le faire.

Sa décision se fondera sur des critères d’« intérêt public », selon le texte. Plus particulièrement, le gouvernement albertain examinera si la capacité du pipeline est suffisante pour permettre de « maximiser le rendement du pétrole brut et du bitume dilué produit en Alberta. » Il étudiera aussi le niveau des réserves de pétrole et de gaz naturel, pour déterminer si elles sont suffisantes pour les besoins actuels et futurs de la province.

« Cette loi sera là, pour le cas où l’Alberta en ait besoin, a déclaré la première ministre Rachel Notley. J'ai bon espoir que nous n’aurons pas à l’utiliser, mais je veux aussi m’assurer que nous sommes prêts, avec tous les outils à notre disposition. »

Dimanche dernier, a-t-elle rappelé, Kinder Morgan a clairement identifié le risque que représentait le retard du projet Trans Mountain pour les investisseurs. L’Alberta avait alors indiqué que le gouvernement ferait tout en son pouvoir pour réduire ce risque.

Si le parlement approuve ce projet de loi, le gouvernement pourrait décider d’en faire usage dès la fin du mois de mai, en fonction des solutions trouvées par Kinder Morgan avec ses actionnaires.

Représailles

Selon le texte proposé, l’objectif de cette loi serait de « maximiser la valeur des ressources naturelles énergétiques albertaines pour les Canadiens » et de « s’assurer que l’intérêt des Albertains est optimisé avant d’autoriser l’exportation de gaz naturel, de pétrole brut et de combustibles raffinés. »

Le projet de loi n’est pas présenté comme des représailles à l’encontre de la Colombie-Britannique et de son opposition à l’expansion du pipeline Trans Mountain.

Mais Mme Notley estime que « le gouvernement de la Colombie-Britannique se comporte comme s’il ne faisait pas partie du pays. »

Le projet de Kinder Morgan est d’importance nationale, a-t-elle dit.

L’Alberta fait partie du Canada, un pays qui a plus de côtes que tous les autres pays du monde, donc on n’est pas enclavé, on est canadiens. Rachel Notley

Selon Mme Notley, la Colombie-Britannique importe une quantité « importante » de pétrole de l’Alberta, et la majorité est transportée par le pipeline Trans Mountain existant.

Chaque jour de retard dans le projet d’expansion du pipeline coûte au pays 40 millions de dollars, toujours selon Mme Notley.

Industrie consultée

Les changements proposés correspondent au système déjà en place pour le gaz naturel, pour lequel l’Agence de réglementation de l’énergie de l’Alberta accorde des permis d’exportation.

Les représentants de l’industrie ont été consultés au préalable, rassure la première ministre, et « il n’y aura aucune surprise, les producteurs seront avisés à l’avance et pourront discuter avec la ministre. »

Selon le texte présenté, les personnes ou entreprises qui ne respecteraient pas cette loi pourraient être passibles d’une amende de 1 million de dollars par jour pour une personne et 10 millions de dollars pour une entreprise.