Ce montant est le maximum que peuvent recevoir les survivants qui demandent un dédommagement pour la douleur, la souffrance et le deuil qu’ils traversent après une tragédie.

Les époux de victimes qui ont péri dans un accident peuvent entamer une poursuite civile et obtenir jusqu’à 60 000 $, selon la loi saskatchewanaise.

En Alberta, ce montant s’élève à 82 000 $.

Les parents et enfants d’une victime peuvent percevoir 30 000 $ chacun, comparés à 49 000 $ en Alberta.

L’enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sur la collision entre une semi-remorque et l’autocar de l’équipe des Broncos de Humboldt est toujours en cours.

L’équipe de hockey féminine des Wildcats de Windsor a vécu une histoire similaire à celle des Broncos de Humboldt en 2005. Leur autocar était entré en collision avec un semi-remorque près de Rochester dans l’État de New York. L’accident a fait quatre morts et 19 blessés.

L’avocat américain Ed Jazlowiecki a représenté les joueuses devant les tribunaux. Puisque l’accident est survenu aux États-Unis, le juge n’a pas permis que la limite de dédommagement canadienne soit appliquée. L’équipe a pu recevoir un total de 36 millions de dollars en compensation.

Selon l’avocat, cette somme n’aurait pas dépassé 10 millions de dollars au Canada. Le décès d’une personne âgée de 20 ou 21 ans aux États-Unis peut valoir deux ou trois millions de dollars, explique-t-il. Au Canada, c’est 370 000 $ en plus des frais médicaux.

L’avocat canadien Michael Smitiuch est spécialisé dans les cas de blessures corporelles. Il compte mettre en cause, en cour d’appel, la limite canadienne décidée il y a 40 ans. Si besoin, il mènera sa cause devant la Cour Suprême.

Selon lui, les dédommagements pour la douleur et la souffrance sont souvent la priorité pour ses clients, même s’ils reçoivent une compensation pour les soins médicaux et la perte de revenu.